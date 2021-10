中 "미국 차이나텔레콤 퇴출은 악의적 억압"

美 조치에 中강력 반발…"필요한 조치 취해 기업 권익 지키겠다"

[아시아경제 이민우 기자] 중국이 미국에서 차이나텔레콤의 영업허가가 취소되자 강력히 반발했다.

28일 중국중앙(CC)TV에 따르면 수줴팅 중국 상무부 대변인은 이날 오후 브리핑을 통해 미국 연방통신위원회(FCC)의 이 같은 결정과 관련해 "미국의 이번 조처는 국가안보 개념을 남용해 중국 기업을 악의적으로 억압한 것"이라며 "쌍방 간 협력 분위기를 파괴하는 행위"라고 비판했다.

이어 "중국은 미국에 강력히 항의했고 미국 측은 반드시 잘못을 바로 잡아야 한다"며 "중국은 필요한 조처를 해 중국 기업의 정당한 권익을 지킬 것"이라고 덧붙였다.

앞서 26일(현지시간) FCC는 국가안보 위협을 이유로 들어 차이나텔레콤의 미국 내 자회사인 차이나텔레콤 아메리카의 영업 허가를 취소하기로 결정했다.

또한 FCC는 중국 통신회사인 차이나유니콤과 퍼시픽네트워크 및 그 자회사 콤넷에 대해서도 안보 위협에 대해 소명하도록 명령했다.

