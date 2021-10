갤러리아 광교, 세포라 매장 오픈…"경기권 최초"

[아시아경제 김유리 기자] 갤러리아백화점은 28일 갤러리아 광교 지하 1층 파사쥬에 글로벌 화장품 편집숍 '세포라' 매장을 경기권 최초로 오픈했다고 밝혔다.

세포라는 글로벌 명품 기업 루이비통모에헤네시(LVMH) 그룹이 운영하는 화장품 편집숍으로 현재 프랑스·미국·이탈리아·중국 등 세계 34개국에서 매장을 운영하고 있다. 국내에서는 갤러리아 광교 파사쥬 매장이 전국 6호점으로, 서울 외 경기권에서는 최초로 선보이는 매장이다.

갤러리아 광교는 국내외 화장품 70여종을 비롯해 광교 세포라 매장에서 최초로 선보이는 '드렁크 엘리펀트', '로에베 퍼퓸', '타르트' 등 세포라에서만 만날 수 있는 다양한 독점 브랜드도 선보일 예정이다.

신규 오픈을 기념해 매장에서 제품을 구매한 모든 고객에게 휴대폰 스트랩과 여행 파우치를 선착순으로 증정한다. 다음달 3일까지 모든 제품을 구매한 고객에게 뷰티 패스 포인트를 2배 적립해주는 프로모션도 진행한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr