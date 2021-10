정원영 용인시정연구원장 28일 취임…"용인 미래 비전 제시하겠다"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 정원영 용인시정연구원장이 28일 취임했다.

정 원장은 이날 백군기 시장으로부터 임명장을 받고 업무를 시작했다.

정 원장은 한국학중앙연구원 한국학대학원에서 정치학 석ㆍ박사 학위를 취득했다.

대통령 직속 자문기관인 국가균형발전위원회 국민소통특별위원과 정책기획위원회 자문위원, 민주평화통일자문회의 자문위원, 국민권익위원회 전문위원, 감사원 감사연구원 초청연구위원 등으로 활동해 왔다.

백군기 시장은 "시정연구원이 용인시의 100년 미래를 설계하는 최고의 싱크탱크 역할을 수행할 수 있도록 열정과 책임을 다해 달라"고 당부했다.

정 원장은 "시정연구원이 도시 미래 비전과 새로운 가치를 제시할 수 있는 용인시 연구의 본산이 되도록 소임을 다하겠다"고 밝혔다.

용인시정연구원은 2019년 6월 개원해 시의 중장기 발전전략과 시정현안에 대한 종합적인 조사ㆍ연구를 통해 정책대안을 제시해 왔다.

그동안 특례시 행정사무 발굴 및 대응 방안, 포스트코로나 시대 용인형 디지털 정부 운영 방안, 용인형 온종일 돌봄 체계 구축 방안 등 시정 현안에 대한 다양한 연구성과를 도출했다.

정 원장의 임기는 이날부터 2024년 10월 27일까지 3년이다.

