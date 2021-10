경상국립대-한국항공우주산업, 융합형 인재 양성 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교와 한국항공우주산업(KAI)은 28일 오전 가좌캠퍼스 대학본부에서 융합형 기술경영인재 양성과 경남 주력산업 혁신 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 경상국립대 박기훈 대학원장, 신용민 교학부 총장, 전정환 대학원 기술경영학과장, KAI 김준명 운영그룹장, 길재오 인재 개발팀장 등이 참석했다.

양 기관은 이날 업무협약을 바탕으로 융합형 기술경영인재 양성, 기업육성을 위한 기술지원 및 지도 등 긴밀한 협력체계 구축을 약속했다.

김준명 KAI 운영그룹장은 "4차 산업혁명 시대 지속 가능한 미래를 준비하기 위해 기술분야 트랙에 추가하여 경영분야 트랙 산학 학위과정을 확대하게 됐다"며 "이 학위 과정을 통해 신사업 수행을 위한 핵심역량 확보와 인재 육성에 많은 도움이 될 것"이라고 기대했다.

박기훈 대학원장은 "지역 중소기업과의 개방형 혁신협력과 기업육성을 위한 기술지원 및 공동연구를 통해 지역 주력산업(항공) 중소기업과의 동반성장에 앞장설 계획"이라고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr