현대로템, ESG 종합평가 'A등급'…지난해보다 상향

수소모빌리티 등 친환경 제품 선도 인정

[아시아경제 김흥순 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 22,800 전일대비 150 등락률 -0.65% 거래량 605,400 전일가 22,950 2021.10.28 14:05 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, 3Q 영업익 79억원…전년동기比 74.6% 감소(종합)현대로템, 3Q 영업익 74% 감소한 79억원현대로템, ADEX서 수소·무인 기반 미래 무기체계 로드맵 제시 close 은 한국기업지배구조원(KCGS)에서 발표한 '2021년 상장기업 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 및 등급 공표'결과에서 우수등급인 A 등급을 받았다고 28일 밝혔다. 환경부문은 A, 사회부문 A+, 지배구조부문 A를 각각 받아 통합등급이 지난해 B+에서 A로 상향됐다.

ESG 등급은 한국기업지배구조원에서 2011년부터 국내 상장기업을 대상으로 평가하는 것이다. 기업의 지속가능경영을 유도하고 자본시장 참여자들이 기업의 ESG 경영 수준을 인지할 수 있는 지표로 활용된다.

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 22,800 전일대비 150 등락률 -0.65% 거래량 605,400 전일가 22,950 2021.10.28 14:05 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, 3Q 영업익 79억원…전년동기比 74.6% 감소(종합)현대로템, 3Q 영업익 74% 감소한 79억원현대로템, ADEX서 수소·무인 기반 미래 무기체계 로드맵 제시 close 은 수소 밸류체인을 구축하고 친환경 제품을 생산하는 등 환경영향을 최소화하는 경영활동을 추진했다. 국내 중공업 기업 가운데 처음으로 TCFD(기후변화 재무정보공개 태스크포스) 지지를 선언하고 에너지 효율이 높은 저탄소 공정의 사업장을 구축하고 있으며 내년 친환경 투자비용도 올해 대비 55% 확대했다. 올해 ESG 전담 조직을 신설해 지속가능경영에도 속도를 내고 있다.

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 22,800 전일대비 150 등락률 -0.65% 거래량 605,400 전일가 22,950 2021.10.28 14:05 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, 3Q 영업익 79억원…전년동기比 74.6% 감소(종합)현대로템, 3Q 영업익 74% 감소한 79억원현대로템, ADEX서 수소·무인 기반 미래 무기체계 로드맵 제시 close 은 전사업부에서 수소사업을 중심으로 친환경 제품 개발과 기술혁신에 초점을 맞추고 있다. 레일솔루션 부문과 디펜스솔루션 부문에서는 수소연료전기기반의 모빌리티인 수소전기트램과 디펜스 드론 등을 개발하고 있다. 에코플랜트 부문에서는 수소에너지 생산 인프라의 통합솔루션을 제공하고 핵심설비의 국산화를 통해 수소사회 생태계 구축에 힘쓰고 있다.

또 경영 관련 주요 사안들을 적극적으로 공시해 알리는 한편, 지역사회와의 협력과 협력사와의 상생활동 등 사회공헌 활동도 강화하고 있다. 이 밖에 감사위원회의 독립성 확보를 위해 회계·재무 전문가를 포함한 전원을 사외이사로 구성했으며 이사회 보상 결정의 투명성을 위해 올해 보수위원회를 신설했다.

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 22,800 전일대비 150 등락률 -0.65% 거래량 605,400 전일가 22,950 2021.10.28 14:05 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, 3Q 영업익 79억원…전년동기比 74.6% 감소(종합)현대로템, 3Q 영업익 74% 감소한 79억원현대로템, ADEX서 수소·무인 기반 미래 무기체계 로드맵 제시 close 관계자는 "건전한 지배구조를 기반으로 높은 수준의 ESG 경영체계를 구축하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr