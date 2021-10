이철희 靑 수석 "전두환 국가장, 일고의 가치도 없어"

국가장 결정, 역사적 평가 아닌 국민통합 의미…"文대통령 이재명 후보, 대선 얘기 없었다"

[아시아경제 류정민 기자] 이철희 청와대 정무수석은 28일 오전 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "전두환 전 대통령을 언급하시는 분들도 있던데, 저희는 완전히 다른 케이스라고 본다"면서 "국가장이나 심지어 국민묘지 안장이나 이런 건 일고의 가치도 없다고 생각한다"고 말했다.

고(故) 노태우 전 대통령의 경우 본인이 용서를 구한다는 유언도 남겼고, 유족들도 5·18과 관련해 사과하는 모습을 보이는 등 전 전 대통령과는 경우가 다르다는 얘기다.

이 수석은 "국가장으로 한다고 해서 이분에 대한 역사적 또는 국민적 평가가 끝났다는 게 아니다"라면서 "(국가장 결정이) 국민 통합이나 화합 포용에 기여하지 않을까라는 생각을 할 수 있다"고 설명했다.

이 수석은 국가장을 제외한 다른 선택의 폭이 없다는 점도 지적했다. 이 수석은 "지금 국가장 말고는 다른 장이 없다. 국가장, 사회장, 이렇게 나누어주면 좋은데, 그게 없이 하나로만 되어 있으니까 선택의 폭이 굉장히 좁은 건 아쉬운 부분"이라고 말했다.

한편 이 수석은 문재인 대통령과 이재명 더불어민주당 대선 후보의 만남과 관련해 "진짜로 선거 관련된 얘기는 1도 안 하셨어요"라는 사회자의 질문에 "0.1도 없었다"고 답변했다.

이 수석은 "큰 정당의 후보가 되면 나라를 이끌어가는 사람이 된 것 아닙니까? 그런 분들이 만나서 논란이 되는 부분들을 피해가면서 국정이나 국민을 걱정하는 것은 좋지 않은 거 아닐까요? 그런 생각이 있다"고 말했다.

이 수석은 "야당도 후보가 정해져서 이러이러한 이유로 대통령을 만나서 요청하면 적극 검토하겠다"고 덧붙였다.

