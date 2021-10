노루페인트, 롯데월드와 주황호박색으로 꾸민 할로윈 포토존 콜라보

가족과 함께 할로윈 인증샷 찍을 수 있는 '노루페인트 순한 맛 큐티 할로윈' 포토존 구현

[아시아경제 김종화 기자] 노루페인트가 롯데월드와 협업해 할로윈 포토존을 오픈하고 축제를 진행중이라고 28일 밝혔다. 롯데월드 어드벤처 1층 스위트월드(위니비니) 중앙에 위치한 '노루페인트 순한맛 큐티 할로윈' 하우스는 LED조명으로 빛나는 벽면이 각각 다른 콘셉트로 꾸며져 가족과 함께 이색적인 사진을 남길 수 있는 명소다.

할로윈의 대표 컬러인 주황호박색으로 꾸며진 노루페인트 포토존은 미국 USDA인증 바이오 페인트인 '팬톤 우드&메탈' 페인트를 사용해 안전성과 친환경성을 더했다. 어느 면에서 찍어도 멋진 사진을 남길 수 있는 포토존에는 주황, 블랙, 화이트 등 총 5가지 컬러의 팬톤페인트가 사용됐다.

롯데월드 어드벤처 1층에는 노루페인트 포토존외에도 할로윈 코스륨을 렌탈하고 분장까지 할 수있는 '큐티 분장실', 익살스러운 유령과 호박모자를 쓴 빅로티를 배경으로 할로윈 축제 인증샷을 남길 수 있는 '유령과 빅로티 포토존' 등이 다채롭게 마련돼 있다.

노루페인트 포토존 바로 뒷편이 롯데월드 할로윈 퍼레이드 쇼가 시작되는 출발점이라 노루페인트 할로윈 하우스에서 인증사진 촬영 후 퍼레이드를 관람하는 것이 코스로 자리잡았다. 퍼레이드는 매일 오후 2시에 시작된다.

컬러 콜라보를 담당한 노루페인트 담당자는 "큐티 할로윈의 분위기를 물씬 느끼실 수 있도록 할로윈 시즌 컬러를 살린 이색 포토존을 준비했다"면서 "노루페인트가 사용한 할로윈 컬러를 참고해 친구, 연인, 가족과 즐기는 소규모의 할로윈 파티 인테리어를 기획해보셔도 좋을 것"이라고 말했다. 노루페인트와 함께 하는 롯데월드 할로윈 축제는 다음달 21일까지 진행된다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr