윤석열 캠프 "홍준표 캠프서 제기한 대리투표 의혹은 음해"

"당내 선관위 아닌 중앙선관위에 고발은 경선 불복 의도로 의심 받아"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장 측은 27일 홍준표 의원 측이 제기한 대리투표 시도 의혹을 ‘음해’로 규정했다.

윤 전 총장 캠프 선거대책위원장은 공동성명으로 "홍 의원 캠프는 오늘 27일 윤 전 총장을 지지하는 경기도 수원 당협위원장이 당원에게 보낸 통상적인 투표방법 안내문자를 마치 부정선거를 획책하는 양 왜곡해 중앙선관위에 고발했다"고 주장했다.

이들은 "‘문자 투표가 어려우신 분들께서는 연락을 주시면 도와드리겠다’는 투표 방법 안내 문자를 마치 ‘조직적인 대리투표’를 획책하는 것으로 몰아갔다"면서 "실제 대리투표를 획책했다면 모든 당원들에게 보내는 ‘공개 투표안내 문자’를 통해 할 바보가 어디 있겠냐"고 반박했다. 이어 "홍 의원 측은 이 문자가 통상적인 투표방법 안내문자임을 알면서도 대리투표, 부정투표로 왜곡해 중앙선관위에 고발한 의도가 무엇이냐"고 역공을 폈다.

아울러 문제를 제기한 방식과 관련해 "당내 선관위를 통해 충분히 문제를 해결할 수 있음에도 중앙선관위에 고발해 문제를 외부로 끌고 간 이유는 무엇이냐"며 "당내 경선을 민주당식 이전투구와 이재명식 음해공작으로 파행시켜 경선 결과에 불복하려는 핑곗거리를 만들려는 것으로 의심하지 않을 수 없다"고 주장했다.

이들은 "홍 의원은 민주당 소속이 아니라 국민의힘 소속임을 잊지 말아야 한다"면서 "자신의 정치적 이익을 위해 정권교체에 방해되는 행위는 절대 국민이 용납하지 않을 것임을 명심하기를 바란다"고 당부했다.

