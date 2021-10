심상정 “노태우 국가장 유감…신중하지 못한 결정”

[아시아경제 전진영 기자] 심상정 정의당 대선 후보는 27일 고(故) 노태우 전 대통령 장례를 국가장으로 치르기로 한 것과 관련해 “신중하지 못한 결정”이라며 유감을 표했다.

심 후보는 이날 입장문을 내고 “정상참작의 사유가 원칙을 앞서 갈 수 없다”며 이같이 말했다.

그는 “고인이 대통령 재임 시절에 했던 긍정적인 업적을 있는 그대로 평가하고, 최대한 예우를 하겠다는 자세에 대해서도 이해한다”면서도 “그러나 고인은 전두환 씨와 함께 국가 내란을 주도하고 5·18 광주 학살을 자행했다는 것은 사법적으로 실증된 역사적 실체”라고 밝혔다.

이어 “내란죄를 범한 전직 대통령의 국가장 예우를 박탈하는 규정이 없다는 이유로 노 전 대통령의 장례를 국가장으로 치르겠다고 하는 것은 국민 상식에도 벗어나고 역사의 무게와 5월의 상처를 망각한 것”이라며 “고인에 대한 국가장 결정은 ‘국가란 무엇인가’에 대한 우리 국민의 가치관을 혼란스럽게 할 것”이라고 강조했다.

그러면서 “불철저한 인식에 기반한 오늘의 결정이 피로 이뤄낸 민주주의에 또 다른 오점이 될까 우려스럽다”며 “고인의 뜻을 존중해 장례는 검소하고 차분하게 치르도록 배려하는 것이 맞다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr