원희룡 "홍준표, 탄소세 어떻게 할 거냐"…홍준표 "질문이 야비하다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대권주자인 원희룡 전 제주도 지사와 홍준표 의원이 탄소세, 고교학점제 등 현안을 두고 충돌했다. 원 전 지사가 정책 현안에 대한 질의를 하자, 홍 의원은 질문이 "야비하다"며 불만을 토로했다.

27일 강원도에서 진행된 국민의힘 대선 후보자 방송토론회에서 원 전 지사와 홍 의원은 설전을 벌였다. 원 전 지사가 "오늘은 수소는 안 묻겠다"면서 "이재명 더불어민주당 후보는 탄소세를 거두겠다고 하는데 어떻게 대응하겠냐"고 물었다.

이에 홍 의원은 "이 후보와의 정책 토론은 이 후보와 붙을 때 이야기를 하겠다"며 "원 전 지사의 정책에 대해 물어라"라고 요구했다. 이에 원 전 지사가 "답변을 안 하냐"고 되묻자 "무슨 장학퀴즈로 묻냐"고 대답하지 않았다.

이에 원 전 지사가 "한 나라의 대통령이 되겠다는 사람이 탄소세에 대한 입장이 없냐"고 재자 질의하자, 홍 의원은 "원 후보의 입장이 뭐냐"고 다시 묻는 등 옥신각신 말다툼을 벌였다.

홍 의원은 결국 "대답을 안 하겠다. 질문 자체가 야비하다"며 "머리가 그리 좋은 분이 토론을 그리하냐"고 쏘아붙였다.

이에 앞서서도 원 지사는 홍 의원에게 고교학점제에 대한 질문을 던졌다. 홍 의원이 "2025년까지 고교학점제 하겠다는 것은 제게 의미가 없다"고 말하자, 원 전 지사는 "알지도 못하면 무슨 의미가 있다, 없다 말을 하냐"고 지적했다. 이에 홍 의원은 "내년에 대통령이 바뀌면 문제가 안 되는 정책"이라며 "이 후보가 대통령이 된다는 전제로 묻는 것을 내가 왜 대답해야 하냐"고 반문했다.

