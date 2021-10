TSMC 창업자 "미국 반도체 자급 노력 성공 못해"

세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC 창업자 장중머우 전 회장이 미국의 반도체 자급 노력에 대해 "성공할 수 없다"고 말했다.

27일 대만 중앙통신사에 따르면 장 전 회장은 전날 열린 한 과학기술 포럼 연설에서 "미국의 반도체 제조 시장 점유율이 과거 42%에 달했지만 현재 17%까지 떨어진 상황에서 미국 정부는 반도체 미국 현지 생산을 적극적으로 추진하고 있지만 미국 내 (반도체) 공급망이 불완전하고 생산 비용도 비싸 미국의 이런 목표는 성공할 수 없다"고 말했다.

또 장 전 회장은 대만의 반도체 산업 경쟁력이 우수하기 때문에 반도체 회사의 경영이 대만에서 이뤄져야 한다고도 강조했다. 이 같은 발언은 장 전 회장이 창업한 TSMC가 최근 미국과 일본으로 생산공장을 확대하는 와중에 나왔다.

TSMC는 지난해 5월 애리조나주 피닉스에 반도체 생산 공장을 짓겠다고 공식 발표했고 최근에는 일본에도 22∼28㎚ 공정 반도체 생산 공장을 짓겠다고 발표했다.

