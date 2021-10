[아시아경제 이기민 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,100 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 1,438,772 전일가 84,800 2021.10.27 15:06 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 기아 "반도체 수급 9월이 가장 어려운 시기…차차 나아질 것"반도체 위기 뚫고 선방한 기아, 3분기 영업익 1.3조원(종합)기아차, 3Q 영업익 1.3조…579% 급증 close 는 27일 열린 올해 3분기 경영 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "EV6 출시가 지연되면서 국내와 유럽에서 주문이 밀려있다"며 "내년 10만대정도를 예측하고 있지만 수요 변화에 따라 즉각 생산 대응 할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr