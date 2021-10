洪 "누구 찍으라 지시 내리면 용서 안 해"…尹측 "洪, ARS 본인인증 요구해 노인 투표 방해"

대선 후보 투표 앞두고 치열해진 '기싸움'

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선후보 경선을 앞두고 홍준표 의원과 윤석열 전 검찰총장 캠프 사이의 기싸움이 고조되고 있다. 홍 의원은 소속 의원들의 중립을 요구했다. 윤 전 총장 캠프는 홍 의원 캠프가 요구한 당원 ARS 투표 인증 절차에 대해 문제를 제기했다.

27일 홍 의원은 국민의힘 강원도당에 열린 jp희망캠프 강원선대위 임명장 수여식에서 윤 전 총장 캠프에 합류한 소속 의원들을 상대로 당원들의 자율투표를 보장할 것을 경고했다.

그는 "지난 8월에 윤석열만 유일한 정권 교체 대안으로 보고 거기 줄 선 국회의원 대부분이 지금 발을 뺄 수도 없다"며 "우르르 줄 선 사람들이 발을 뺄 수 없어서 부득이하게 있긴 한데 지구당에서 윤석열 후보를 찍으라고 하니까 반발이 그렇게 심하다고 한다"고 언급했다. 이어 "국회의원이 누구 찍어라. 그건 국회의원 깜도 아니다. 당원들의 자율 투표로 가야 한다"며 "그런 국회의원 용서치 않을 것"이라고 경고했다.

홍 의원은 "당의 주인은 당원"이라며 "국회의원은 스쳐가는 과객에 불과하다"며 "국회의원쯤 돼서 누구 찍으라고 지시 내린다면 그거 용서치 않겠다"고 말했다.

국민의힘 소속 의원과 당협위원장 등을 대거 합류시킨 윤 전 총장 캠프를 상대로 조직투표에 나서지 말 것을 경고한 것이다.

윤 전 총장 측은 홍 의원 캠프에서 당원투표 ARS 조사 시 본인인증 절차 도입을 요구한 것을 문제 삼았다.

윤 전 총장 캠프의 공동선대위원장인 주호영 국민의힘 의원은 국회에서 가진 기자회견을 통해 "홍 후보 측에서 25일 선관위에 공문을 보내 전화 ARS 투표 본인 인증 절차를 요구하는 공문을 보냈다"며 "ARS투표 절차 복잡하게 해서 익숙하지 않은 어르신 당원 투표 어렵게 하고, 투표율 낮추게 하려는 의도라 보여진다"고 주장했다.

주 의원은 "전화 ARS 투표는 사전 등록된 책임 당원의 전화번호로 전화 걸어 당원 여부 확인한 후에 투표 절차 들어가기 때문에. 추가적인 본인 인증 절차 도입할 필요 없다"며 "2차 투표 당시에도 홍 후보 자신도 선관위 투표 룰에 동의했고 누구도 이의를 제기하지 않았다"고 언급했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr