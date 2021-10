"5·18, 12·12 등 역사적 과오 적지 않지만 북방정책 추진 성과도 있어"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 27일 고(故) 노태우 전 대통령 유족에게 위로의 메시지를 전했다.

문 대통령은 27일 오전 "노태우 전 대통령이 5·18 민주화운동 강제 진압과 12·12 군사쿠데타 등 역사적 과오가 적지 않지만 88올림픽 성공적 개최와 북방정책 추진, 남북기본합의서 채택 등 성과도 있었다"고 말했다.

박경미 청와대 대변인은 "고인의 명복을 빌고 유가족들에게 위로의 말씀을 전했다"고 밝혔다.

