[특징주]태양광 테마 강세…에스에너지·윌링스·신성이엔지 등

[아시아경제 이선애 기자] 태양광 테마가 강세다. 수급이 집중되면서 주요 종목들의 주가가 상승세다. 글로벌 태양광 설치량이 지속적으로 증가할 것이라는 전망에 따른 것으로 풀이된다.

27일 오전 10시21분 현재 에스에너지는 전거래일대비 21.56% 오른 4765원에 거래중이다. 장중 5090원까지 치솟으면서 상한가까지 직행했다.

윌링스는 3.48% 오른 2만800원을 기록중이다. 장중 2만2100원까지 올랐다.

신성이엔지 역시 소폭의 오름세다. 장중 2520원까지 올랐고 현재 2420원에 거래중이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr