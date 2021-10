美 국방부 "IS-K, 6개월 후 미국 본토 공격능력 갖출 것"

[아시아경제 이현우 기자] 미 국방부가 국제 테러조직 이슬람국가(IS)의 아프가니스탄 지부인 IS-K가 빠르면 6개월 내에 미국 본토를 공격할 능력을 갖출 것이라고 밝히면서 국제사회에 테러 위협 우려가 커지고 있다. 탈레반이 아프간을 재장악하며 주변국까지 혼란에 휩싸이면서 IS-K는 물론 알카에다도 세력 재건에 나서면서 미국 정부도 아프간 내 테러조직 소탕에 고심하는 것으로 알려졌다.

26일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 콜린 칼 미 국방부 정책담당 차관은 이날 의회에 출석해 "정보당국은 현재 IS-K와 알카에다 모두 미국을 상대로 한 외부 작전을 수행할 의도가 있다고 평가하지만 당장 그럴 능력은 없다고 본다"며 "다만 IS-K의 경우에는 6개월에서 12개월 사이에 미국 본토 공격능력을 갖추게 될 가능성이 있다"고 경고했다. 이어 "알카에다의 경우에는 1년 또는 2년 정도 후에 미 본토 공격능력을 갖출 수 있을 것"이라고 내다봤다.

앞서 지난 8월 탈레반이 아프간 수도 카불을 점령하며 재집권할 때부터 IS-K와 알카에다 등 국제 테러조직의 재건 움직임이 우려돼왔다. 아프간의 정정이 불안해지자 국경지역을 중심으로 그동안 중앙아시아 각국에 흩어져있던 테러조직원들이 대거 아프간으로 입국했기 때문이다. 미 정보당국은 올해 IS-K와 알카에다 아프간 지부 등 테러조직으로 흘러들어간 조직원을 1만명 안팎으로 파악하고 있다고 CNN 은 전했다.

미 정부도 아프간 내 테러조직 소탕작전에 고심 중이다. AP통신에 따르면 현재 미군은 파키스탄의 영공을 빌려 아프간 내 테러조직 기지들에 대한 무인기(드론) 폭격에 주력 중으로 알려졌다. 그러나 탈레반이 미군의 드론공격을 영공 침범이라 반발 중이고 탈레반과 같은 이슬람 수니파 정권인 파키스탄도 미국의 협조에 소극적으로 나서면서 작전에 어려움을 겪고 있다.

