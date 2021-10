[아시아경제 박준이 기자] 파워넷 파워넷 037030 | 코스닥 증권정보 현재가 6,530 전일대비 160 등락률 -2.39% 거래량 11,392,486 전일가 6,690 2021.10.26 15:30 장마감 관련기사 반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판!“맥스트” 보다 큰거온다! 新메타버스 대장주 탄생!中 전력난에 공장 중단… 곡물가 상승 속 핵심 수혜주 공개! close 은 21억 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 청구했다고 26일 공시했다. 발행 주식 수는 44만4821주다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr