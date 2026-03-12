파워넷, 역대 최대 실적 속 AI 전력 인프라 신사업 추진…고효율 전력기술 부각

2024년부터 매분기 호실적 흐름을 이어온 파워넷 파워넷 close 증권정보 037030 KOSDAQ 현재가 2,975 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,975 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 파워넷, ESG 실천 앞장…임직원 참여형 나눔 실천 파워넷, 3분기 최대실적 달성…밸류업 본격 시작 [클릭 e종목]"파워넷, PER 3.7배인데 올해 실적은 더 좋아질 전망" 전 종목 시세 보기 이 지난해 역대 최대 실적을 기록했다.

12일 파워넷은 연간 실적으로 연결기준 매출액 4470억원, 영업이익 246억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 대비 각각 38.5%, 85.0% 증가한 수치로 역대 최대 실적이다.

별도기준으로도 전년 대비 매출은 2471억원으로 7.4%로 증가했고 영업이익은 181억원으로 36.0% 증가하며 견조한 성장세를 유지했다.

파워넷은 지난 몇 년간 사업구조 재편을 통한 성장동력 확보에 집중해 왔다. 그 결과 신사업으로 추진한 EMS·Battery·B2C사업이 기대 이상의 실적을 기록하며 구조적 성장 궤도에 진입했다고 설명했다. 특히 매출 성장과 함께 내부 혁신을 통한 수익성 개선이 동시에 이루어지며 외형성장과 질적 성장이 균형을 이루는 중장기 성장기반이 한층 공고해졌다는 평가다.

이러한 안정적인 성장기반을 바탕으로 파워넷은 AI 데이터센터 인프라 시장 진입을 준비하며 새로운 성장동력 확보에 나선다고 밝혔다. 파워넷 관계자는 "AI 산업 확대와 함께 전력 수급 문제가 중요한 이슈로 부각되면서 단순한 인프라 확장 단계를 넘어 전력 효율을 중심으로 산업 구조가 재편되는 패러다임 전환기에 접어들고 있다"며 "파워넷은 고효율·고밀도 기반의 차별화된 기술을 적용한 AI 서버용 PSU 사업을 본격 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

이어 "AI 데이터센터 인프라 확장 흐름에 맞춰 동적 부하 예측 기술과 Digital GaN 기반 고효율 설계 등을 결합한 글로벌 최고 수준 효율 등급의 고밀도 제품개발 및 상용화를 목표로 하고 있다"고 설명했다.

글로벌 AI 데이터센터 투자가 2030년까지 누적 7조 달러 규모로 확대될 것으로 전망되는 가운데 한국정부 역시 '소버린 AI' 전략 하에 AI 인프라 확대에 속도를 내고 있다. 파워넷은 대한민국이 아시아 AI 허브로 도약하는 과정에서 세계최고 수준의 국내 기술을 확보하여 AI KOREA의 심장 역할을 수행하겠다는 전략이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



