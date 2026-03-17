[특징주]파워넷, AI 인프라 수요 급증에 전력 솔루션 부각↑

파워넷 파워넷 close 증권정보 037030 KOSDAQ 현재가 3,480 전일대비 575 등락률 +19.79% 거래량 8,689,774 전일가 2,905 2026.03.17 14:12 기준 관련기사 파워넷, 역대 최대 실적 속 AI 전력 인프라 신사업 추진…고효율 전력기술 부각 파워넷, ESG 실천 앞장…임직원 참여형 나눔 실천 파워넷, 3분기 최대실적 달성…밸류업 본격 시작 전 종목 시세 보기 이 강세다. 인공지능(AI) 인프라 산업 확장 속에 고효율 전원 기술을 기반으로 한 서버용 전원(PSU) 분야 신사업이 주목받고 있는 것으로 풀이된다.

17일 오후 2시5분 기준 파워넷은 전일 대비 16.01% 상승한 3370원에 거래되고 있다.

AI 데이터센터는 대규모 전력을 안정적으로 공급하고 효율적으로 관리하는 것이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 특히 고성능 GPU 서버 확산으로 전력 소비가 급격히 증가하면서, 고효율·고밀도 전원 솔루션의 중요성이 더욱 커지고 있는 상황이다.

이러한 시장 환경 변화 속에서 파워넷은 기존 SMPS 사업을 기반으로 다양한 산업군에 전원 솔루션을 공급해 온 경험을 보유하고 있으며, 최근에는 EMS, 배터리, B2C 사업 등으로 포트폴리오를 확장하며 성장 기반을 강화해 왔다.

아울러 회사는 AI 데이터센터 인프라 시장과 관련해 고효율 전원 기술을 기반으로 한 서버용 전원(PSU) 분야 진입을 통해 신규 사업 진행을 추진하고 있다. 이는 AI 산업 확산에 따른 전력 효율 및 안정성 수요 증가에 대응하기 위한 전략의 일환이다.

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시장에서는 AI 산업 확산이 가속화될수록 데이터센터 및 관련 인프라 투자 확대가 지속될 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 전력 효율과 안정성을 확보할 수 있는 전원 기술을 보유한 기업들의 수혜 가능성에도 주목하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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