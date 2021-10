외신들 노태우 전 대통령 부고 보도…'북방외교·쿠데타' 등 명암 속개

[아시아경제 나주석 기자] 외신들은 26일 노태우 전 대통령의 부고를 전했다.

뉴욕타임스(NYT)는 노 전 대통령의 삶을 소개하며 그의 별세 소식을 전했다. NYT는 ‘한국을 민주화로 이끌었던 노 전 대통령이 88세로 사망했다’는 기사를 통해, 1980년 광주민주화운동 당시 민주화를 요구한 시민들을 상대로 무자비한 진압을 하는 데 참여했으며, 1988년 서울 올림픽 유치하는 등 뒤섞인 유산을 남긴 인물이라고 소개했다.

AP통신은 노 전 대통령의별세 소식을 전하며, 과거 1979년 12월12일 노 전 대통령이 자신이 지휘하던 병력을 이용해 서울에 진입시켰던 인물이라고 소개했다. 이후 1980년 광주민주화운동 당시의 군부의 무자비한 진압과 1987년 대통령 직선제를 선언한 6·29 선언 등을 조망했다. 대통령 퇴임 후에는 비자금을 둘러싼 뇌물 혐의 속에서 투옥됐다, 이후 사면받는 등의 굴곡진 삶을 소개했다.

교도통신 등 일본 언론은 노 전 대통령 재임 당시 북방외교 등을 통해 탈냉전기 한국이 소련과 중국 등과의 수교에 나섰던 점 등을 평가했다.

이외에도 프랑스와 중국, 러시아 등도 노 전 대통령의 별세 소식을 보도했다.

