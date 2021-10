대전시, ‘트램’ 차량 디자인 선호도 조사

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 26일~내달 1일 도시철도 2호선 트램 디자인 선정을 위한 선호도 조사를 실시한다고 26일 밝혔다.

선호도 조사는 트램 차량 외관 디자인 선정을 위해 온·오프라인에서 진행된다. 외관 디자인은 주제별로 총 3가지로 나뉜다.

1안은 항공우주를 지향하는 우주인 헬멧을 형상화, 2안은 시의 꽃 목련이 활짝 핀 상태의 꽃잎을 형상화, 3안은 시의 새 까치가 하늘로 날아오르는 것을 형상화 하는 것으로 각각 디자인됐다.

그간 국내에서 적용된 도시철도 디자인 대부분은 차량 제작사에 의존해 왔다. 제작사가 제시한 자체 모델에 발주기관의 요구가 일부 반영되는 방식이다.

하지만 대전 트램은 다수 트램 디자인 실적이 있는 독일에 본사를 둔 디자인업체를 통해 별도로 선정·도출했다.

또 업체가 도출한 디자인을 바탕으로 시민 의견을 수렴해 트램 외관 디자인을 최종 정한다는 것이 시의 복안이다.

시는 조사에서 선정된 차량 디자인에 색상을 입힌 후 내달 중 추가 2차 조사를 벌여 외관 디자인을 완성, 시 공공디자인 심의를 거쳐 12월 말 최종 디자인을 확정할 계획이다.

트램 차량 시민 선호도조사는 시 홈페이지와 현장조사를 병행해 진행한다. 현장조사는 26일~29일 DCC 사이언스페스티벌 행사장, 대전역, 도시철도 1호선 시청역·정부청사역·유성온천역, 복합터미널, 으능정이거리, 대전시청 등 시민들이 다수 모이는 밀집지역에서 진행된다.

전재현 시 트램도시광역본부장은 “시민 선호도 조사로 대전의 미래를 이어갈 트램 차량 디자인을 선정하겠다”며 “조사에 시민들의 많은 참여와 관심을 바란다”고 말했다.

한편 대전 도시철도 2호선은 연장 37.8km 구간에 정거장 37개소, 차량기지 1개소를 건설하는 것을 핵심으로 추진된다. 사업비는 총 7643억원이 소요될 예정이다.

시는 내년 말까지 설계를 추진하고 설계가 완료되는 시점에 공사를 시작, 오는 2027년 개통하는 것을 목표로 한다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr