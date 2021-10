윤석열 캠프, 초등 6학년에 '직능특보 위촉장' 보내..."어처구니가 없다"

이전에도 원희룡·조원진에 '임명장' 메시지 보내

[아시아경제 윤슬기 기자] 윤석열 국민의힘 대선 예비후보 캠프가 초등학교 6학년 학생에게 직능 특보 임명장을 보냈다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.

지난 23일 한 온라인 커뮤니티에는 '어처구니가...초6 딸내미한테 임명장이 왔네요'라는 제목의 글이 게재됐다.

작성자가 게시글에 공개한 사진을 보면 보면 "○○○님께 발행된 윤석열 국민캠프 위촉장이 도착하였습니다"라는 글과 함께 위촉장이 첨부돼 있다. 이 위촉장은 작성자의 초등학교 6학년 딸이 카카오톡 메시지 링크를 통해 받은 것으로, "귀하를 윤석열 국민캠프 국민통합본부 대구 직능 특보로 위촉합니다"라는 문구와 발행번호, 윤 후보의 직인이 찍혀있다.

작성자는 "와이프가 이게 뭐냐고 메시지 보내주는데 초6 딸내미 이름으로 임명장이 왔다"라며 "바로 취소하고 어디서 정보 알았는지 항의하고 싶다"라고 말했다.

이를 본 누리꾼들은 "선거법 위반 아니냐", "무작위라도 불쾌하다. 대구라는 지역이 특정된 거면 개인정보활용 문제가 되지 않나", "마구잡이식으로 임명장 날려서 정치 운동하게 만드는 방법아니냐" 등의 반응을 보였다.

한편 윤 후보 캠프는 지난 19일 같은 당 대선 예비후보인 원희룡 전 제주도지사에게 임명장을 보낸 바 있다. 조원진 우리공화당 대통령 후보도 같은 메시지를 받은 것으로 전해졌다.

이에 당시 윤 후보 캠프 측은 "코로나19 탓에 대면하기 어려워 메신저를 통해 (임명장을) 보내고 있다"라며 "실무자의 실수로 다른 연락처가 등록돼 발송됐다. 인지 후 즉시 발급취소 등의 조치를 취했다"라고 해명했다.

