[아시아경제 김진호 기자] 남성 목욕탕 내부를 불법 촬영한 사진과 영상물이 사회관계망서비스(SNS)에 유포된 사건에 대해 경찰이 내사에 착수했다.

지난 19일 트위터 비공개 계정에 올라온 것으로 알려진 해당 게시물에는 '남탕 구경할 수 있는 데 발견했다'는 글과 함께 목욕탕 안에 있던 성인 남성과 어린이들의 신체 사진 등도 포함된 것으로 전해졌다.

청와대 국민청원 게시판에는 게시자를 처벌해달라는 청원 글이 올라왔고 현재까지 1만여명이 동의했다. 경찰 관계자는 "게시글 내용의 사실관계를 파악하고 작성자 등을 특정하기 위해 내사 중"이라고 말했다.

