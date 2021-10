임종윤 한미사이언스 대표, 캔서롭 영국 자회사 등기이사 선임

[아시아경제 이춘희 기자] 분자진단 전문기업 캔서롭 캔서롭 180400 | 코스닥 증권정보 현재가 7,740 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,740 2021.10.25 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일캔서롭, 한미사이언스 대표 대상 200억 유증…"옥스포드백메딕스와 긴밀한 협력"캔서롭, 새로운 산전·산후 유전체 검사서비스 ‘지놈체크’ 출시…"영업채널 확대" close 은 자회사인 영국의 바이오팜 옥스퍼드 백메딕스의 등기이사로 최대주주인 한미사이언스 한미사이언스 008930 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 300 등락률 +0.51% 거래량 51,557 전일가 59,000 2021.10.25 15:30 장마감 관련기사 '형님 보다 아우'…1등주보다 2등주 수익률 좋네모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! close 의 임종윤 대표를 선임했다고 25일 밝혔다.

옥스퍼드 백메딕스는 영국 옥스퍼드 사이언스파크에 있는 항암 면역백신 개발 전문 바이오제약기업이다. 2012년 옥스퍼드 대학에서 스핀오프해 설립됐다. 2018년 캔서롭은 이 회사의 지분 42.89%를 확보해 최대주주에 올랐다.

윌리엄 핀치 옥스퍼트 백메딕스 CEO는 "임종윤 대표를 이사회에 모시게 돼 기쁘다"며 임 대표가 "암 환자의 미충족 의료 수요 해결을 위한 비전 달성과 포스트 팬데믹(세계적 대유행) 감염병 대응 백신 개발 연구의 발전을 협력하고 지원하는 역할을 할 것"이라고 전했다.

임종윤 대표는 고(故) 임성기 전 한미약품그룹 회장의 장남으로 미국 보스턴대에서 생화학을 전공하고 2009년 한미약품 사장을 거쳐 2016년부터 한미그룹 지주사인 한미사이언스 대표를 맡고 있다. 지난 8월 캔서롭의 3자배정 유상증자를 통해 캔서롭의 최대주주가 됐다.

임 대표는 "옥스퍼드 백메딕스의 기술이 암 환자들에게 더 오래, 더 나은 삶을 살 수 있도록 안전하고 효과적인 치료법을 제공하기를 기대한다"고 말했다.

