원희룡 고성 논란 "왜 민간 학문에 징계? 손가락질 감수하겠다"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대권주자인 원희룡 전 제주도지사가 이재명 더불어민주당 대선 후보 측 대변인이었던 현근택 변호사와 생방송 중 설전을 벌인 것에 대해 "정치 권력이 왜 민간의 자율적인 학문과 전문의 영역에 자기들이 징계시키니, 마니 하나"라며 "손가락질을 감수하겠다"고 밝혔다.

원 전 지사는 25일 국민의힘 대전시당 기자간담회에서 '최근 방송에서 격분한 것과 배우자의 발언에 대해 잘 했다고 보나'는 질문이 나오자 "우선 방송 도중에 격앙된 점에 대해선 죄송하다"며 이같이 밝혔다.

원 전 지사와 현 변호사는 지난 23일 오전 MBC라디오 '정치인싸'에 출연해 원 전 지사의 배우자이자 정신과 전문의인 강윤형씨가 이 후보를 향해 '소시오패스'라고 지칭한 것을 두고 격한 설전을 벌였다. 원 전 지사와 현 변호사는 삿대질을 하며 고성을 이어갔다.

원 전 지사는 이에 대해 "이 사건은 원희룡이 흥분했냐, 아니냐가 본질이 아니다"라며 "문제의 본질은 대통령 후보에 대한 검증은 사생활이 아니라 공적인 영역이고 100% 수준의 투명성이 요구되는 영역이다"고 설명했다.

그러면서 "이 후보 대변인이라는 사람이 학회에 징계시키겠다고 이야기했다"며 "당사자 앞에 두고 협박하는 것"이라고 비판했다. 또 "그런 이야기를 하려면 이 후보 본인이 와서 후보 대 후보로서 해야 할 일이라는 이야기를 한 것"이라고 강조했다.

이어 "과거 박근혜 전 대통령 당시 민주당이 온갖 정신병력적인 표현과 의견 제시, 심지어 책으로 쓰고 자신들이 온갖 인터넷으로 전국민에게 돌렸던 것부터 사과하라"고 반박했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr