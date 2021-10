광주 남구, 27일 ‘포용복지’ 온라인 컨퍼런스 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남구 문화예술회관에서 오는 27일 포용적 복지와 지역사회보장협의체의 역할에 대해 집중적으로 살펴보는 컨퍼런스가 열린다.

25일 남구(구청장 김병내)에 따르면 보건복지부가 주최하고, 남구를 비롯해 광주시 및 지역사회보장협의체 연합회가 공동 주관하는 ‘역량강화 컨퍼런스’는 27일 오후 2시부터 6시까지 진행된다. 컨퍼런스는 온라인 방식으로 펼쳐진다.

먼저 식전 행사에서는 남구 장애인 문화예술단 및 더원 밴드의 축하 공연과 지역사회보장협의체 활성화에 기여한 유공자 표창이 영상으로 송출된다.

식전 행사 뒤에는 본격적으로 지역사회보장협의체 구성원의 역량 강화를 위한 컨퍼런스가 광주 남구 지역사회보장협의체 유튜브 채널을 통해 실시간으로 전달된다.

먼저 유창복 로컬연구소 Local Lab 대표는 ‘모두가 함께 누리는 포용적 복지 광주’라는 주제로 1시간가량 강연에 나서며, 광주지역 5개구 97개 지역사회보장협의체에서 활동 중인 회원 400명 가량이 온라인 강연에 함께 할 것으로 보인다.

강연이 끝난 뒤에는 곧바로 인공지능과 Iot를 활용한 돌봄 서비스 확산 현황에 대해 살펴보는 발표회가 이어진다. 임영섭 KT 전남·전북광역본부 AI·DX혁신TF 부장이 복지 현장에서 활용되고 있는 다채로운 이야기를 들려 줄 예정이다.

역량강화 커퍼런스의 피날레는 지역사회 통합 돌봄과 지역사회보장협의체의 역할에 대해 모색하는 토론회로 갈무리된다.

장현 광주지역사회보장협의체 연합회장의 진행과 김천수 광주사회복지협의회장, 윤종성 광주 서구청 통합돌봄과장, 임형석 광주 의료복지협동종합 우리동네의원 원장이 패널로 참여해 복지환경 변화에 따른 지역사회보장협의체의 역할에 대해 심도 있는 논의를 펼칠 예정이다.

남구 관계자는 “보편적 포용복지 실현을 위해 지역사회보장협의체가 향후 어떠한 역할을 수행해야 하는지에 대해 심도 있는 논의가 이뤄질 것이다”면서 “복지 분야에 관심이 있는 주민들도 온라인 채널에 접속해 다양한 이야기를 청취해 보길 권장한다”고 말했다.

