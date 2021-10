한은 "중국 성장률 1%P 하락 시 韓성장률 0.1~0.15%P↓"

"중국 경제성장률 둔화, 우리 경제에 부정적"

위드 코로나 전환…대외활동 10% 증가 시 '카드 지출액' 5%↑

[아시아경제 장세희 기자]중국 경제성장률이 1%포인트 하락할 경우 한국 경제성장률이 0.1~0.15%포인트 떨어질 것이라는 분석이 나왔다.

김웅 한국은행 조사국장은 25일 '최근 우리 경제의 주요 이슈 점검'을 주제로 열린 출입 기자단 워크숍에서 "계량모형 분석 결과, 중국 경제성장률이 1%포인트 낮아지면 국내 성장률이 0.1~0.15%포인트 낮아질 것으로 예상된다"며 이같이 밝혔다.

지난 18일 중국 국가통계국에 따르면, 중국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률은 4.9%를 기록했다. 이는 시장 예상치인 5.0~5.2%를 하회하는 수치다. 중국의 성장률 둔화는 우리 경제에도 악재가 될 전망이다. 김 국장은 "중국 경제성장률 둔화는 우리 경제에 부정적 영향을 미칠 수밖에 없다"고 덧붙였다.

중국의 성장률 둔화, 글로벌 인플레이션 우려 등 대외 리스크가 확대됐지만, 잠재수준을 상회하는 성장세는 이어질 것으로 내다봤다.

김 국장은 "3분기는 코로나19 재확산과 글로벌 공급 병목 해소 지연 등으로 성장세가 다소 주춤한 것으로 보인다"면서도 "4분기에는 방역 지침이 완화되고 추경 효과가 나타나면서 경제가 나아질 것으로 보인다"고 평가했다.

한편 위드 코로나로 전환되면 소비활동이 더욱 늘어날 것이라고 전망했다. 한은에 따르면, 계량분석 결과 경제주체들의 대외활동이 10%가량 늘어나면 대면 서비스 부분 카드 지출액이 5%가량 늘어나는 것으로 나타났다. 금액 기준으로는 월평균 1조2000억원 규모다.

