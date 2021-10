지난해 중고차 거래 54.7%가 당사자 거래…"매매업자 불신 대변"

정만기 KAMA 회장 "완성차 업체의 시장 참여 및 중고차 품질 보장으로 소비자 신뢰 얻어야"

[아시아경제 이기민 기자] 지난해 국내 중고차 거래의 절반 이상이 당사자 간 거래인 것으로 나타났다.

한국자동차산업협회(KAMA)는 25일 국내 중고차 시장 현황 및 특징을 분석한 '2020년 국내 중고차 거래현황 분석 및 시사점' 보고서를 내고 이같이 밝혔다.

보고서에 따르면 지난해 국내 중고차 시장에서 중고차가 최종 거래된 규모는 전년 대비 5.3% 증가한 251만5000대인 것으로 나타났다. 이는 신차시장(190만5000대) 규모의 1.32배다.

중고차 최종거래는 당사자간 거래와 매매업자를 통한 거래로 구분된다. 지난해 당사자간 거래는 총거래량의 54.7%인 137만6000대, 매매업자를 통한 거래는 113만9000대로 45.3%로 집계됐다. 중고차 개인 직거래 비중이 30% 수준인 미국과 독일 등 주요국과 비교했을 때 이례적인 수치다.

중고차 최종거래 평균가격은 매매업자를 통한 거래가 당사자간 거래보다 매우 높아 소비자들이 여전히 매매업자를 통한 거래를 기피하고 있는 것으로 보인다고 KAMA는 설명했다.

지난해 당사자 간 거래의 경우 604만6000원인 반면, 매매업자를 통한 거래가격은 1126만9000원으로 매매업자를 통한 거래가가 당사자간 거래가격 대비 1.86배 높은 것으로 조사됐다. 동일 모델, 동일 조건의 경우에도 당사자간 거래 대비 매매업자를 통한 거래가가 1.26~1.35배 높은 것으로 나타났다.

수입차 인증 중고차 제도처럼 차량 성능점검, 무상보증 등으로 소비자의 중고차 거래의 불안감을 해소해주면서 중고차 경쟁력 확보와 신차시장 점유율 확대라는 선순환을 구축해야 한다고 지적했다.

실제로 중고차 시장에서 국산차 거래 성장세는 정체된 반면 수입차 거래가 가파르게 증가하고 있는 것으로 조사됐다. 최근 3년간 중고차 시장 국산차 점유율은 2018년 88.0%에서 지난해 85.8%로 낮아지고 있지만 수입차는 매년 1%포인트씩 증가하고 있다.

정만기 KAMA 회장은 "우리 중고차 시장의 경우 이중 가격 등으로 외국과 달리 당사자 간 거래가 55%에 달하는 점은 이 시장에 대한 소비자 불신을 대변하는 것"이라며 "완성차 업체의 조속한 중고차 시장 참여와 인증으로 점검, 부품교체, 무상보증 등으로 이어지는 중고차 부가가치 제고 활동을 통해 소비자들의 지불에 걸맞은 중고차 품질을 보장함으로써 시장 신뢰 제고는 물론 우리 자동차 산업의 경쟁력도 높여가는 계기로 삼아야 할 것"이라고 주장했다.

