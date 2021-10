尹 캠프 김태호 "윤석열 '개 사과' 논란, 가슴 속 얘기에서 비롯된 것"

김태호 "尹, 상황 판단 및 말 수위 조정 발전하고 있어"

[아시아경제 김서현 기자] 김태호 국민의힘 의원이 윤석열 전 검찰총장의 '개 사과' 논란에 대해 "여의도식 사고는 아닌 것 같다. 가슴에 있는 이야기를 하다 보니까 실언이 될 수 있다"며 옹호에 나섰다.

윤석열 캠프의 공동선대위원장으로 합류한 김 의원은 25일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 윤 전 총장 설화의 원인과 해법을 말해달라는 진행자의 질문에 대해 "아마 앞으로 또 나올 수 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 윤 전 총장의 언행과 관련해 "(다만) 한걸음 한걸음 의미 있게 진전하고 발전하고 있다는 인상을 많이 받는다"며 "상황 판단이나 적응, 말의 수위를 어떻게 조정해야 되는가에 대한 노하우가 많이 진전되고 있는 것 같다"고 평했다.

전두환 옹호 발언에 대해서는 "자유민주주의 철학이 누구보다 확고한 분이다. 이건 다 국민들이 공유하고 있는 일 아니겠느냐"며 유권자들이 윤 전 총장의 기본 철학을 이해해줄 거라는 답을 내놨다.

이어 개 사과 사진 논란과 관련해 "저는 그대로 다 믿고 싶다"며 "국민을 개처럼 본다. 이런 뜻이 아니라 '반려견을 자식처럼 본 너한테마저도'와 같은 미안함을 표현한 것"이라고 설명했다.

그러면서 "반려견을 키우는 인구가 1000만 명이 넘는다. 윤석열 후보도 반려견을 자식처럼 생각하고 있다 말하지 않았나. 그래서 그만큼 그 부분에 대한 사소한 것까지도 자기 마음을 오히려 담아낸 표현이라고 생각한다"고 말했다.

한편 사진 촬영 장소 논란에 대해서는 "그게 어쨌든 그것을 국민들에게 알리고자 하는 본질적 마음이 중요한 것 아니겠느냐"고 말했다.

'이런 게(실언이) 반복되다 보면 윤석열 후보의 이른바 최대 강점으로 꼽히는 중도외연 확장 능력이 결과적으로 떨어지는 것 아닌가'라는 진행자의 질문에는 "그건 다 동전의 양면일 것"이라며 "사안을 보는 국민들 판단이 있지 않겠나"라고 답했다.

그러면서 "이런 일이 있음에도 불구하고 중도층에서 윤석열 후보에 대한 기대, 지지는 더 강화되고 있다. 윤 후보가 권력의 탄압 앞에서도 굴하지 않고 타협하지 않고 당당히 맞선, 검은 것은 검다 흰 것은 희다고 한 그 용기, 그 용기가 과연 무엇일까(에 관한) 고민을 이제 하는 것 같다"며 "바로 국민을 향한 믿음이고 국민에 대한 충성이다. 그에 대한 이해의 폭이 조금 더 넓어져 가고 있다"고 강조했다.

또 "그게 기본으로 깔려 있기 때문에 결국 지금 문 정부에 대한 국민적 분노나 절망을 어떻게 희망과 기대로 이끌어낼 수 있는가(하는 질문에) 그래도 윤석열이 유일한 필승후보 대안인 것"이라고 덧붙였다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr