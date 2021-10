김동연 "안철수·심상정, 손잡고 협력할 수 있다"

이재명·윤석열·홍준표 상대로 비판 목소리 키워



[아시아경제 나주석 기자] 신당 ‘새로운 물결’ 창당에 나선 김동연 전 경제부총리는 25일 안철수 국민의힘 대표와 심상정 정의당 대선후보 등과의 연대 가능성을 열어놨다.

김 전 부총리는 이날 CBS 라디오에 출연해 "생각과 철학이 맞는다면 손잡고 협력할 여지가 있다"고 밝혔다. 그는 안 대표와의 연대 방안과 관련해 "진전이 많이 있는 얘기는 아니지만 전화 통화를 통해 서로 덕담을 주고받았다"며 "생각에 대해 확인을 해보고 대화를 나눌 기회가 있다면 마다하지 않겠고 제가 먼저 만나자고 얘기할 수도 있다"고 말했다. 심 후보에 대해선 "국회 기획재정위원을 했을 때 많이 배웠고 좋은 생각을 많이 가지고 있다"면서 "심 대표의 대안에 대해서는 참고할 좋은 것들이 많다"고 말했다.

현재 대선 정국을 두고선 "더 나쁜 사람을 안 뽑으려고 하는 이런 식의 선거판에 정말 문제가 많다고 생각한다"며 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 전 검찰총장, 홍준표 국민의힘 의원 등 대선주자들을 싸잡아 비판했다. 이 후보를 둘러싼 대장동 의혹에 대해 "우리 사회의 가장 큰 문제점을 보여주는 아주 적나라한 사건"이라고 했고, 윤 전 총장을 두고선 "정치 창업을 시작한 조그만 스타트업(의 CEO)가 대기업에 바로 입사해 CEO가 되려는 것 같다"고 꼬집었다. 홍 의원에 대해서는 "정치 연륜이 많지만 유효기간이 남아 있는지 모르겠다"며 "김 빠진 콜라가 될 수도 있겠다"고 비판했다.

한편 김 전 부총리는 전날 ‘새로운 물결’ 창당 발기인 대회에 문재인 대통령의 복심으로 통하는 윤건영 민주당 의원이 참석한 것과 관련해 "정치 패러다임을 바꿔야 한다는 뜻에 대통령뿐 아니라 여야 정치인도 같이 공감해야 할 것으로 생각한다"고 언급했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr