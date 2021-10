국민은행, KB 테크포럼 개최…최신 기술 동향 공유

신기술 및 우수사례 발굴을 통한 기술경쟁력 강화

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 신기술에 대한 관심도 제고와 우수사례 발굴을 통한 기술경쟁력 강화를 위해 'KB 테크포럼 2021'을 개최했다고 25일 밝혔다.

지난 22일에 열린 이번 포럼은 KB국민은행에서 참여를 희망한 직원이 참석했으며 여의도 신관 스타디(Star*D홀)에서 진행됐다. ‘메타버스와 금융의 미래’라는 주제로 ‘변화너머’의 저자 신동형 알서포트 팀장이 기조강연을 했다. 이후 각 본부별 프로그램에서 KB국민은행 테크그룹 개발자가 현장에서 직접 추진한 내부 혁신 사례를 발표했다.

이번 테크포럼을 통해 최신 기술 동향을 공유하고 그 기술들을 KB의 경쟁력으로 내재화하기 위한 토론도 진행했다. 또한 향후 다가올 금융의 변화에 있어 테크가 어떻게 중추적인 역할을 할 것이며, 이를 통한 기대효과를 참여 직원과 함께 공유했다.

윤진수 KB국민은행 테크그룹 대표는 “KB국민은행이 디지털과 플랫폼 경쟁력을 높이고 '넘버원 금융플랫폼 기업’이 되기 위해 테크의 역할이 무엇보다 중요하다”며, “우리가 중점적으로 추진한 성과를 공유하며 우수사례 발굴을 통해 혁신하고 성장하는 계기가 될 것이다"고 전했다.

