LG유플러스, 5G 로봇이 건설현장 3D맵 만든다

IoT 센서로 가스·화재사고 감시

스마트팩토리 등 산업현장 확대

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 GS건설과 5G 기술로 로봇을 원격 제어해 도로 건설현장용 3D 맵을 제작하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

두 기업은 지난 19일 배곧신도시 실증 행사에서 보스턴다이내믹스의 사족보행로봇 ‘스폿’을 사용해 찍은 영상을 바탕으로 공사현장의 3D 지도를 제작했다. 5G 라우터와 3D 레이저스캐너가 장착된 로봇은 사람이 들어갈 수 없는 좁은 통로를 촬영해 서버로 영상을 전송했다.

이번 실증은 로봇이 보내온 영상을 조종사가 현장사무소에서 보고 이동시키며 진행됐다. 이전에는 와이파이를 사용해 지하 깊숙한 곳에서 통신 불안정 문제가 있었으나 LG유플러스가 이번 실증을 위해 5G 라우터에 고정 IP를 할당하면서 경로 제한 없이 로봇을 제어할 수 있음을 확인했다.

LG유플러스는 로봇에 사물인터넷(IoT) 센서를 장착해 각종 산업현장에 투입할 계획이다. 가령 가스 감지센서를 장착해 공장 배출가스를 실시간 감지하고 열화상카메라로 작업자의 체온 또는 화재여부를 감시하는데 활용할 수 있을 전망이다.

GS건설은 국내 최초로 사족보행로봇 스폿을 건설현장에 도입해 유해가스 검출과 위험지역 투입 등에 활용해왔다. 이번 배곧신도시 해안도로 확충공사 건설현장의 5G 기반 로봇 운영 기술검증을 통해 건설분야 로봇 도입을 선도해 나가고 적용 분야를 확대해 나갈 예정이다.

서재용 LG유플러스 스마트인프라사업담당(상무)은 "5G와 연결된 로봇이 건설현장에서 일꾼역할을 톡톡히 할 수 있음을 이번 실증을 통해 확인했다"며 "LG유플러스는 건설현장뿐만 아니라 스마트팩토리, 항만 등 다양한 산업현장에 투입하여 효율적이고 안전한 작업장을 만들어가도록 노력하겠다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr