"갯벌 유리 제거 인공지능 망둥어가 있었으면 좋겠어요"

국립중앙과학관 주최 'AI자율탐구 성과대회' 결과 발표

초중등 학생들 다양한 인공지능 활용 아이디어 주목

AI 망둥어 등 5명 최우수상 선정

[아시아경제 김봉수 기자] 갯벌에서 안전을 위협하는 깨진 병조각을 제거해주는 인공지능(AI) 망둥어, 갑작스러운 전력 공급 불안정으로 인한 불편을 예방할 수 있도록 날씨에 따라 전력이용량을 예측할 수 있는 인공지능을 제작함초·국립중앙과학관은 초?중등학교를 중심으로 인공지능에 대한 관심과 탐구 분위기 확산을 위해 개최한 2021년 인공지능 자율탐구 성과대회 결과를 발표했다.

지난 3월부터 100명의 학생(초등생 20명, 중학생 32명, 고등학생 48명)이 참여해 사전심사를 거쳐 이 중 47명이 성과대회에 참가했다.

최고상인 과학기술정보통신부장관상에는 '갯벌에서 위험한 유리를 처리해 주는 망둥어 AI로봇 만들기'를 탐구한 전라북도 왕북초등학교 4학년 고준희 학생 등 5명이 선정됐다. '시각장애인을 위한 엘리베이터 버튼 인식 앱 제작하기'를 탐구한 경기도 분당대진고등학교 1학년 이수아 학생 등 10명이 국립중앙과학관장상 수상자로 선정되었다.

평가위원장인 이용 한국과학기술정보연구원 책임연구원은 “인공지능 자율탐구 성과대회는 단순히 인공지능 지식만을 겨루는 대회가 아니어서 창의성과 함께 탐구성과를 고려해 평가했다"며 "최종 15명의 수상자들은 인공지능 기술을 배우고자 하는 열정과 함께 생활주변의 다양한 문제에 창의적으로 적용하려는 성실한 탐구노력이 돋보였다"고 말했다.

지난해에 이어 2회째인 인공지능 자율탐구 프로그램은 중앙과학관이 제시한 5개의 탐구과제 중 1개 과제를 참여 학생들이 자율적으로 선정해 약 8개월 동안 탐구하고, 과학관 인공지능 자문단이 정기 자문 서비스를 제공하는 등 학생들의 탐구활동을 지원했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr