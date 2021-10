[아시아경제 문혜원 기자] 동행복권 로또 986회 당첨번호가 공개됐다.

복권수탁사업자 동행복권은 제 986회 로또 추첨 결과 1등 당첨번호는 '10,7,42,28,41,16', 2등 보너스번호는 '40'이라고 23일 밝혔다.

동행복권 로또 당첨번호 조회 결과 당첨금은 지급개시일로부터 1년 이내에 수령해야 한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr