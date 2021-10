종로구, 고위험 임신부 대상 '가사돌봄 서비스' 무료 제공한 까닭?

늦은 결혼과 출산 늘면서 고위험 임신부 비율 역시 지속적으로 증가... 10개월 이상 거주하고 있는 고위험 임신부 대상 진단서 지참 거주지 동주민센터에서 신청하면 전문 가사관리사가 청소, 세탁 서비스 제공

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 올 6월부터 지역내 10개월 이상 거주한 고위험 임신부를 대상으로 '가사돌봄 서비스'를 무료로 제공하고 있다.

이는 여성의 사회활동 증가, 결혼에 대한 가치관 변화 등으로 늦은 결혼과 출산이 늘면서 고위험 임신부의 비율 역시 지속적으로 증가하고 있는 점을 고려한 것이다.

종로구는 일반적인 출산에 비해 위험 부담이 높은 고위험 임신부의 안전한 출산을 돕기 위해 올 1월1일자로 관련 조례를 개정해 법적 지원 근거를 마련, 이를 시작으로 가사돌봄 서비스 사업을 추진하게 됐다.

지원 대상은 종로구에 10개월 이상 거주하고 있는 고위험 임신부이다. ▲유산·조산·거대아 출산 경력이나 유전 질환 등 가족력이 있는 임신부 ▲고혈압과 당뇨병, 심장병 등으로 절대 안정이 필요한 임신부 ▲산전 검사 이상 소견이 있는 임신부 등이 해당된다.

서비스를 제공받길 원할 시 전문의 진단서나 소견서를 구비해 거주지 동 주민센터에서 방문 신청하면 되고, 이후 적격 심사 과정을 거쳐 최종 대상자를 선정한다.

대상자 가정으로는 전문 교육을 받은 가사관리사가 파견돼 청소, 세탁 등의 기본적인 가사돌봄 서비스를 하루 4시간씩 최대 10일까지 제공할 예정이다. 비용은 소득 수준에 상관없이 전액 종로구가 부담한다.

김영종 구청장은 “고위험 임신부 가사돌봄 서비스는 출산에 있어 위험 부담이 높은 임신부의 부담을 조금이나마 경감시켜 건강하고 안전한 출산을 돕는 것을 목적으로 한다. 지속적인 관리를 통해 서비스 질을 높여 아이 낳고 키우기 좋은 종로를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr