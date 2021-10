[포토]코로나19인권대응네트워크, '위드코로나 인권 중심돼야'

22일 서울 서초구 엘타워에서 열릴 '단계적 일상 회복' 관련 2차 공개토론회를 앞두고 코로나19인권대응네트워크 회원들이 '위드코로나(단계적 일상회복)는 인권이 중심이 되어야 한다'는 피켓을 들고 시위를 하고 있다. 이날 시위 참석자들은 집회 시위의 권리보장, 차별과 불평등을 양산하는 백신 패스 중단 등을 촉구했다./강진형 기자aymsdream@

