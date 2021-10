근로자 건강 잘 챙긴 회사는? 안전보건공단, ‘건강증진활동 우수사업장’ 4곳

한국동서발전 호남발전본부·당진발전본부, 삼성전기 수원사업장



신규 사업장 3곳 선정 … 영남대의료원은 연장 사업장으로 평가

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 안전보건공단은 2021년도 상반기 ‘근로자 건강증진활동 우수사업장’으로 신규 3개사와 연장 1개사를 선정했다.

신규 사업장은 ▲한국동서발전 호남발전본부, ▲한국동서발전 당진발전본부, ▲삼성전기 수원사업장이며, 연장사업장은 ▲영남대학교의료원이다.

근로자 건강증진활동 우수사업장은 작업관련성질환 예방과 근로자 건강증진에 힘쓴 우수사업장을 선정하는 제도이다.

건강증진을 위한 체제 구축과 경영자의 인식수준, 조직문화와 세부 활동내역 등 43개 항목에 따라 평가한다.

이번에 선정된 사업장은 경영진의 관심과 지지가 매우 높아 코로나19 확산에 따른 대면활동의 위축 상황에서도 비대면 건강증진활동을 적극 추진하는 등 사업장의 노력 부문에서 높은 평가를 받았다.

선정기한이 연장된 영남대학교의료원은 ‘통합정보시스템’ 구축을 통해 근로자별 건강수준 모니터링과 시스템 기반 위험군별 맞춤형 프로그램을 운영하는 점에서 타 사업장에 모범이 되는 좋은 사례로 평가받았다.

전국에 근로자 건강증진활동 우수사업장은 총 84개소로, 정부 포상 우선 추천 등 혜택이 주어진다.

안전보건공단 관계자는 “이들 사업장의 추진사례가 전국에 전파돼 노·사가 함께하는 건강한 사업장 구축의 토대가 되기를 기대한다” 고 말했다.

