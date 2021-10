개에게 사과? '전두환 옹호'에 기름 부은 윤석열…당 지도부 '착잡'

전두환 옹호 사과 이후 반려견에게 '사과' 주는 사진 SNS에 올려

'국민이 개로 보이냐' 비판 나오자 삭제

경선 경쟁자들은 거센 공격 시작…유승민 "대통령 자격 없다"

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장이 정치 입문 이후 가장 폭발력 강한 이슈에 휘말렸다. 22일 더불어민주당뿐 아니라 그가 속한 국민의힘의 지도부, 경선 경쟁자들 할 것 없이 모두 그에게 강한 비판의 목소리를 쏟아냈다. 발단은 '전두환 옹호 발언'이었고 논란이 일자 윤 전 총장이 사과도 아닌 유감을 표명하는 데 그치면서 불씨가 더 커졌다. 이어 윤석열 캠프에서 '사과'의 진의를 의심케 하는 게시물들을 연이어 공개하며 논란은 걷잡을 수 없이 번져나가고 있다. 홍준표·유승민·원희룡 등 당내 경선 경쟁자들이 총 공격에 나섰고, 국민의힘 지도부조차 '손 쓰기 어려운' 상황에 허탈해하고 있다. 불과 2주 앞으로 다가온 최종 대선후보 결정에 변수로 작용할지 관심이 쏠린다.

윤 전 총장 캠프는 21일 밤 12시께 반려견 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 윤 전 총장이 개에게 사과를 주는 사진을 게재했다. 사진 아래엔 "아빠를 닮아서 인도 사과를 좋아한다"는 글을 올렸다. 이 계정은 캠프 실무진이 관리하는 것으로 알려졌다. 게시물은 윤 전 총장이 전두환 옹호 발언을 '사과'한 당일 올라온 것인 만큼 '국민이 개로 보이냐', '사과는 개나 주라는 뜻이냐'라는 비판이 쏟아졌다. 게시물은 1시간 만에 삭제됐다. 하지만 애초 '마지 못한 사과 표명'이란 여론이 있었는데 사과 게시물이 기름을 부은 격이 됐다.

경선 경쟁자들은 기회를 놓치지 않고 거센 공격을 시작했다. 유승민 전 의원 캠프의 권성주 대변인은 "한 번도 경험해보지 못한 후보를 보고 있다. 앞에서 억지 사과하고 뒤로 조롱하는 기괴한 후보에게 대한민국 대통령 자격 절대 없다"고 비판했다. 홍준표 의원 측 여명 대변인도 "윤 전 총장은 국민과 당원 모두를 우롱했다"며 "자신의 실수를 '이해해주지 않고 비판'하는 국민은 개 취급(하는) 이런 후보가 국민의힘 대선후보로 합당한가"라고 꼬집었다. 원희룡 전 제주도지사 캠프의 신보라 수석대변인 또한 "돌이킬 수 없는 후폭풍이 될 것"이라고 지적했다.

국민의힘 지도부도 사태의 심각성을 무겁게 받아들이고 있다. 이준석 당 대표는 이날 페이스북을 통해 "아침에 일어나 보니 뭐 이런 상식을 초월하는…착잡하다"는 글을 올렸다. 이 대표는 윤 전 총장의 전두환 발언 이후 호남을 찾아 민심 달래기에도 나섰었다. 그동안 윤 전 총장을 옹호하던 김재원 최고위원조차 이날 라디오에서 '사과 사진' 질문이 나오자 한숨을 쉬며 "의아하다"고 했다. 여권의 비판도 이어졌다. 이낙연 전 더불어민주당 대표는 이날 페이스북으로 "국민을 향한 조롱인지, 세상에 대한 무감각인지 어이가 없다"며 "대선주자 행세를 그만둬라"고 직격했다. 윤호중 민주당 원내대표도 "얕은 윤 전 총장 바닥이 다 드러났다"며 가세했다. 정의당도 여영국 대표와 심상정 대선후보가 각각 "그의 가면조차 인간의 얼굴을 단 하나도 닮지 않았다는 것을 보여준다", "인성 컷오프부터 통과해야 할 수준의 후보에게 대선 경선후보 자리조차 가당키나 한지 의문"이라고 말하며 비판의 목소리를 높였다.

파장이 계속되자 윤 전 총장 측 캠프는 공식 입장문을 통해 "토리 인스타그램 계정은 평소 의인화해서 반어적으로 표현하는 소통수단으로 활용했다"며 "실무자가 가볍게 생각해 사진을 게재했다가 실수를 인정하고 바로 내렸다"고 진화에 나섰다. 그러나 캠프 내에서 '사과'를 비유한 게시물을 두 번이나 연이어 올렸다는 점에서 이슈를 잠재우기엔 역부족으로 보인다. 전날에는 윤 전 총장의 어린시절 사진과 함께 "석열이형은 지금도 과일 중에 사과를 가장 좋아한다"는 문구를 올린 바 있다. 이 게시물도 삭제됐다.

다음 달 5일에 있을 본경선을 2주 앞두고 윤 전 총장 입장에선 악재가 꼬리를 물고 터지고 있는 셈이다. 다만 일련의 논란이 그의 지지율 하락으로까지 연결될지는 사태 추이를 좀 더 지켜봐야 한다는 의견이 있다. 박상철 경기대 정치전문대학원 교수는 "이번에는 극복하기 힘든 변수가 될 것"이라며 "잠깐의 실수가 아니라 한국 정치에서의 기본기가 부족해서 벌어진 일"이라고 분석했다. 반면 엄경영 시대정신연구소장은 "이재명 더불어민주당 최종 후보를 둘러싼 이슈를 보면 이번 사진 논란보다 규모나 심각성 면에서 더 큰 데도 결국 당내 경선에서 (당선)됐다"며 "지지자들은 이 정도에 흔들리지 않을 것"이라고 내다봤다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr