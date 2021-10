NH농협銀, 독도사랑운동본부에 공익기금 2000만원 전달

[아시아경제 이광호 기자]NH농협은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 상품인 'NH함께걷는독도적금' 가입 고객을 대상으로 진행한 디지털 독도 걷기대회를 통해 조성된 공익기금 2000만원을 독도사랑운동본부에 전달한다고 22일 밝혔다.

농협은행은 지난 8월 11일부터 10월 9일까지 디지털 독도 걷기대회를 진행했으며, 대회기간 내에 서울부터 독도까지의 거리 약 420km를 걸음수로 환산한 60만보를 목표로 설정하고, 참가자 1인당 6000원씩을 공익 기금으로 출연했다. 이번에 전달된 공익기금은 독도 환경보호 사업에 사용될 예정이다.

독도사랑운동본부는 2013년 창립돼 독도 및 주변 해역의 해양연구 및 해양환경·생태보호, 독도 홍보 등의 사업을 영위하고 있는 해양수산부 인가 비영리법인으로 정회원 2만1000명, 일반회원 15만3000여명의 회원들이 활발하게 활동 중이다.

권준학 은행장은 "앞으로도 다양한 공익형 디지털 상품을 선보이고 고객과 함께 소통할 수 있는 다양한 이벤트를 계속해서 추진할 예정"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr