기술주 강세에 S&P500 사상최고‥테슬라 900달러 근접

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 혼조세를 보였지만 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 사상 최고치를 경신하며 긍정적인 흐름을 이어갔다.

21일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 6.26포인트(0.02%) 하락한 3만5603.08에, S&P500지수는 13.59포인트(0.30%) 상승한 4549.78에, 나스닥지수는 94.02포인트(0.62%) 오른 1만5215.70에 거래를 마쳤다.

다우지수는 이날도 장중 사상 최고치를 경신했으나 약보합에 그쳤다. S&P500지수는 7거래일 연속 상승하며 사상 최고치를 경신했다.

테슬라는 실적 호조를 바탕으로 3.26%나 오르며 894달러를 기록했다. 900달러 돌파까지는 단 6달러가 남았다. CNBC 방송은 테슬라의 급등이 S&P500 상승을 주도했다고 전했다.

애덤 조나스 모건 스탠리 애널리스트는 "테슬라가 세계에서 가장 수익성이 높은 자동차 회사가 되는 길에 있을 수 있다"라고 평가했다.

웨드부시는 테슬라의 목표가를 기존 1000달러에서 1100달러로 상향했고, 미즈호도 825달러에서 950달러로 상향 조정했다.

엔비디아는 2.6%, 넷플릭스 는 4.4% 올랐다. 이날 10년물 국채금리가 1.7%까지 치솟았지만, 기술주들의 질주를 막지 못했다.

아메리칸항공은 연방정부의 지원 덕에 실적이 양호했다는 평가를 받으며 2% 가까이 올랐다.

IBM의 주가는 분기 매출이 예상치를 밑돌았다는 소식에 9% 이상 하락했지만, 경쟁사 HP는 실적 예상치 상향에 힘입어 6% 이상 올랐다.

