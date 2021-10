'사과'든 돌잡이 사진 공개한 윤석열 SNS…"사과 요구 조롱한건가?"

유승민 측 "왜 돌잡이 사진을 하필 어제 올렸나"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장의 전두환 전 대통령을 옹호하는 듯한 발언 논란이 이어지는 가운데, 돌잡이 ‘사과’ 사진을 올린 것 역시 조롱이 아니냐는 비판이 나왔다.

21일 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원 캠프의 이수희 대변인은 "윤 전 총장은 전두환 정권 옹호 발언에 대한 ‘사과’ 요구를 받고 있던 어제 공식 인스타그램에 돌잡이 사진을 올렸다"고 전했다. 그는 "윤 전 총장이 돌잡이로 ‘사과’를 잡았다고 하면서, 지금도 과일 중 ‘사과’를 제일 좋아한다는 설명을 더했다"면서 "그리고 오늘 등 떠밀려 겨우 ‘유감’ 표명을 하면서 고개 한 번 제대로 숙이지 않았다"고 전했다.

이어 "과일 ‘사과’를 손바닥에 올려놓은 이모티콘처럼 돌잡이로 사과를 잡은 사진을 게재한 것이라고 해석해도 억울할 게 없을 것 같다"며 "망언을 사과하라는 국민의 요구를 거부하고 어제 토론회에서도 망언을 이어간 뒤 이 사진을 게재한 건 국민의 사과 요구를 조롱한 것"이라고 지적했다.

이 대변인은 "윤 전 총장 측은 우연의 일치다며 문제 제기를 하는 쪽에 잘못을 돌리리라 충분히 예상되지만, 길을 막고 물어보라"며 "돌잡이 ‘사과’ 사진을 왜 하필 어제 올렸다고 해석되는지"라고 되물었다.

앞서 윤 전 총장은 19일 부산 해운대갑 하태경 국민의힘 의원 사무실을 방문해 전 전 대통령을 언급하며 "군사 쿠데타와 5·18 광주 민주항쟁만 빼면 잘못한 부분이 있지만, 정치 잘했다는 분도 많다"고 언급했다. 해당 발언이 논란이 되면서 전날 국민의힘 대선주자 방송토론회 등에서도 사과 요구가 이어졌지만, 윤 전 총장은 "곡해해선 안 된다"며 사과를 거부했다.

하지만 이날 윤 전 총장은 결국 공약발표 현장에서 ‘유감’을 밝혔다.

유감 표명에도 논란이 이어지자 그는 사회관계망서비스(SNS)을 통해 "송구하다"고 한층 더 사과 수위를 높였다.

