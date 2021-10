차세대 '리튬금속' 배터리 치명적 결점, 韓 연구진이 풀었다

DGIST 연구팀, 수명 40% 늘리는 전해질 개발

[아시아경제 김봉수 기자] 국내 연구진이 차세대 배터리로 주목받고 있는 리틈 금속 이차전지의 수명 문제를 해결할 수 있는 전해질을 개발했다.

대구경북과학기술원(DGIST)은 이홍경·이호춘 에너지공학전공 교수 공동 연구팀이 리튬 금속 음극의 성능을 확보할 수 있는 전해질 설계 원리를 규명했다고 21일 밝혔다. 연구팀이 이를 통해 만들어 낸 유사 고농도 전해질은 기존 전해질보다 리튬 금속 음극의 수명을 늘릴 수 있어, 향후 전기자동차용 이차전지 개발에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다.

리튬 금속 전극은 많은 양의 전기를 저장할 수 있어 이차전지의 가장 이상적인 음극재다. 하지만 전지 수명 감소와 발화 등이 다양한 문제들이 해결해야 할 과제로 남아 있다. 이에 최근 유사 고농도 전해질이 리튬 금속 음극의 내구성을 크게 개선시킨다는 연구 결과가 보고됐지만, 유사 고농도 전해질의 효과가 전지가 실제 구동하는 온도범위인 영하20도 ~ 60도 사이에서의 효과와 작용 기작에 대한 규명은 이뤄지지 않았다.

연구팀은 다양한 온도에서 유사 고농도 전해질이 리튬 금속 음극과 리튬 금속 이차전지의 장기수명을 내구성에 미치는 영향을 규명했다. 기존 고농도 전해질에 비해 유사 고농도 전해질 적용 시, 저온(5oC)과 고온(60oC)에서 리튬 금속 음극의 내구성이 크게 향상시켰으며, 리튬 금속 이차전지의 장기수명 또한 40%이상 증가시키는 것을 확인했다.

또 이차전지의 전기화학적 과전압과 리튬음극 계면의 열안정성 분석을 통해 유사 고농도 전해질이 보이는 개선 효과의 원인을 규명했다. 그 결과, 유사 고농도 전해질은 세 가지 과전압 성분이 모두 감소했으며, 특히 저온에서 과전압 감소 효과가 두드러졌고, 이로 인해 저온 내구성이 개선된 것을 확인했다.

이호춘 교수는 “이번에 규명한 분석 결과는 리튬 금속 전지용 전해질의 설계의 지침이 될 수 있는 원천 기술이다”며 “향후 리튬 금속 음극을 사용하는 다양한 차세대 전지용 전해액 시스템 설계에도 적용할 수 있을 것”이라 말했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 'Chemical Engineering Journal'에 지난 8월21일 온라인 게재됐고 내년 1월 정식 출판될 예정이다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr