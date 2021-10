[종합] 경쟁후보 3인 모두 비판해도…'전두환 발언' 사과 않는 윤석열

"5공 시대엔 정치 없고 독재만 있었다" 劉·元·洪, 윤석열 '맹폭'

尹 "민생 챙기려면 수단·방법 가리지 않아야" 기존 입장 유지

[아시아경제 강주희 기자] 20일 국민의힘 대선 TV 토론회에서는 전날(19일) 윤석열 전 검찰총장의 '전두환 옹호 발언'을 두고 경쟁 후보들의 날선 비판이 이어졌다. 윤 전 총장은 역사 인식에 문제가 있다는 비판에도 "(나의 발언을) 앞뒤 자르고 곡해한 것"이라며 기존 입장을 유지했다.

이날 국민의힘 대선 경선 후보 대구·경북 합동토론회에서 유승민 전 의원은 전 전 대통령 옹호 발언을 거론하며 "박정희 전 대통령도 (전 전 대통령처럼) 공과가 있었지만 전 전 대통령에 대해선 (공과에 대한) 평가조차 하지 않는다. 그 차이가 뭔지 아느냐"고 윤 전 총장에게 물었다.

유 전 의원은 이어 "박 전 대통령은 5·16 쿠데타로, 잘못된 방법으로 정권을 탈취했지만 5·18과 같이 민간인에게는 살인하지 않았다. 전두환 정권은 헌법 1조 대한민국은 민주주의 공화국이란 것을 부정한 정권"이라며 "설사 경제를 잘했다고 해도 평가할 수가 없다. 혹시 윤 후보께서 '내가 제2의 전두환이 되겠다'라고 생각하나"라고 따졌다.

이에 윤 전 총장은 "대학 시절 5·18민주화운동으로 이어진 12·12 군사반란에 대해 모의재판을 하면서 무기징역을 선고했다. 그때의 역사 인식에서 변함없이 지금도 그렇게 생각한다"라고 답했다.

유 전 의원이 다시 "5·18을 빼면 (전두환 정권이) 정당하다고 생각하느냐"고 묻자, 윤 전 총장은 "대통령이 국민의 민생을 챙기고 청년 일자리를 만들기 위해서는 수단과 방법을 가리지 말아야 하고 어떤 정부든 정책이 잘된 게 있으면 뽑아서 써야 한다는 것"이라며 기존 해명을 반복했다. 그러면서 "(제 발언을) 앞에만 뚝 잘라서 말씀하시고 있다"며 반발했다.

홍준표 의원도 윤 전 총장을 향한 비판에 가세했다. 홍 의원은 "5공(제5공화국)과의 단절을 위해 지난 30여 년간 피 흘리는 노력을 했다. 5공 시대에 정치가 있었느냐. 독재만 있었다"고 지적했다. 그러면서 "나는 5공 때 검사로 일하면서 전두환 대통령 형도 잡아넣었다. 그래서 광주로 쫓겨났다"고 말했다. 이에 윤 전 총장은 "(홍 의원도) 지난번 대선에 나오셔서는 박정희·전두환 전 대통령을 계승한다고 하지 않으셨냐"며 맞섰다.

원희룡 전 제주지사는 토론에서 윤 전 총장을 향해 직접적인 비판을 내놓지 않았지만, 이날 오전 대구시당에서 열린 언론 간담회에서 "아무리 좋게 봐도 큰 실언이고, 솔직하게는 본인의 역사 인식과 어떤 인식의 천박함을 나타내는 망언이라고 본다"고 비판했다. 그러면서 "국민에게 처절한 마음으로 사죄하고 역사와 대통령의 역할에 대한 인식이 잘못된 부분들에 대해 시각 교정을 받아야 한다"고 했다.

이준석 국민의힘 대표도 이날 국회에서 "김종인 비상대책위원장 체제가 들어섰던 뒤로 호남 등 취약 지역에 대한 노력을 계속해 왔고 제가 대표된 뒤에도 김종인 위원장 노선을 그대로 계승하고 있다. 일이 악화하지 않도록 조속히 조치했으면 좋겠다는 생각"이라며 윤 전 총장을 에둘러 비판했다.

앞서 윤 전 총장은 지난 19일 부산 해운대갑 당원협의회 간담회에서 "전 전 대통령이 군사 쿠데타와 5·18만 빼면 정치 잘했다는 분들이 있다. 호남분들도 그런 얘기를 하시는 분들이 꽤 있다"고 발언해 논란에 휩싸였다. 이에 대해 윤 전 총장은 페이스북에 "대통령이 되면 각 분야 전문가 등 인재를 적재적소에 기용해서 제 역량을 발휘하도록 하겠다는 뜻"이라고 해명했으나, 발언 자체에 대한 사과는 내놓지 않아 비판 여론은 더욱 거세지고 있다.

