지니뮤직, 라이브플랫폼 ‘STAYG’ 론칭…오늘밤 악동뮤지션 첫 공연

[아시아경제 조슬기나 기자] 지니뮤직은 비대면 시대에 K팝 아티스트의 글로벌화를 위한 양방향 소통 라이브 플랫폼 ‘STAYG(스테이지)’를 공식 론칭한다고 21일 밝혔다.

STAYG는 “지니와 함께 머무르다(stay with genie)”의 약자로, 아티스트와 팬 사이의 소통을 목적으로 하는 글로벌 서비스다. 업계 최초 공연 중에 아티스트와 팬 사이의 1:1 대화뿐 아니라 실시간 퀴즈나 설문, 채팅 등을 통한 직접 소통이 가능하다.

지니뮤직은 신규 플랫폼 STAYG를 통해 대규모 공연뿐만이 아니라 팬미팅 등 아티스트와 팬 사이의 소통 창구를 적극 넓히겠다는 포부다. 현재 마련된 한국어와 영어 버전을 토대로 향후 다양한 언어로 서비스할 계획이며, 모바일 애플리케이션 버전도 출시할 예정이다.

더불어 연내 페이팔, 유니온페이 등의 글로벌 결제 모듈을 갖추고, 국내는 물론 해외시장의 유료 사업 모델을 구축해 새로운 부가가치 창출을 위한 수익화를 진행하기로 했다. KT, CJ ENM 등 주주사와의 협업을 통해 STAYG 서비스 채널 확장과 콘텐츠 경쟁력을 적극 강화해 나간다는 계획이다.

지니뮤직은 STAYG의 공식 론칭을 기념하는 첫 공연 ‘악뮤 톡서트’를 21일 오후 8시 개최한다. 지니뮤직 관계자는 “국내는 물론 글로벌 팬덤의 폭넓은 사랑을 받고 있는 악뮤를 STAYG 오픈을 알리는 첫 아티스트로 선정했다”고 밝혔다. 악뮤 톡서트는 60분 가량 진행될 예정으로 SATYG와 올레tv 등에서 관람할 수 있다.

서인욱 지니뮤직 기술혁신본부장(전무)은 “비대면 시대에 K팝의 가치를 글로벌시장에 널리 알리고 아티스트와 팬의 만남을 활성화하기 위한 소통의 장으로 라이브 플랫폼 STAYG를 공식 론칭하게 됐다”며 “악뮤 톡서트를 시작으로 음악을 사랑하는 사람들이 행복할 수 있도록 서비스 영역을 넓혀나가겠다”고 말했다.

