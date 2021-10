김웅 "고발사주 의혹, 검찰 연관 짓는 건 與 희망사항"

[아시아경제 박준이 기자] 고발 사주 의혹의 제보자 조성은씨와 김웅 국민의힘 의원의 통화 녹취록이 공개된 가운데 김 의원이 "검찰하고 연결을 시키는 것은 그냥 더불어민주당의 희망사항이 아닌가 싶다"고 반박했다.

김 의원은 20일 국회 환경노동위원회 국정감사 전 기자들과 만나 "대검에서 건너온 자료라면 '대검에 가게 되면 내가 대검에 미리 이야기를 잘 해놓겠다'는 이야기를 하겠나"며 이같이 밝혔다.

앞서 이날 조씨는 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 녹취록 중 '고발장은 저희가 만들어서 일단 보내드릴게요'라는 김 의원 발언에서의 '저희'가 검찰이라고 추측했다. 그는 "당에다가는 이 정도만 접수하면 검찰에서도 바로 수사해 준다는 취지로 이야기했기 때문에 '저희' 같은 경우 적어도 수사기관(검찰)의 지칭으로 충분히 인지할 수 있지 않을까 싶다"고 말했다.

그러나 김 의원은 "'검찰 측에서 초안을 잡는다'는 이야기를 제가 한 적이 없고 지금 나온 녹취록에도 지금 그런 건 전혀 없는 것으로 알고 있다"고 답했다.

또 통화 중 윤석열 전 검찰총장을 여러 번 언급한 것에 대해서는 "마치 검찰에서 이런 시비거리를 유발할 가능성이 있으니까 그런 걸 좀 차단했으면 좋겠다, 그래서 나가는 것은 좋지 않겠다는 맥락에서 이야기를 한 것으로 파악됐다"고 했다.

그러면서 녹취록 원문을 못 봤기 때문에 전체적인 맥락을 파악하기 어려운 상태라는 점을 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr