전해철 "민노총 총파업 강행, 안정세 접어든 방역상황에 위협…무관용 대응"

최근 1주일 하루 평균 확진자, 추석 연휴 이후 3주 연속 감소세…누적 치명률도 지속 감소

외국인 확진자 규모, 3주 연속 전체 확진자의 20%…"감염 확산 우려"

"일상 회복 전략은 이달 중 수립해 국민께 설명"

[아시아경제 임철영 기자] 전해철 중앙재난안전대책본부 2차장(행정안전부 장관)이 민주노총 총파업과 관련해 어렵게 안정세에 접어든 방역 상황을 위협하는 결정이라면서 계획 철회를 촉구했다.

20일 전 2차장은 중대본 회의 모두발언을 통해 "민주노총의 전국 총파업 예고는 어렵게 안정세를 향하고 있는 방역 상황을 위협하고 일상회복에 대한 기대감을 무너뜨릴 수 있다"면서 "지금껏 쌓아온 방역 노력을 고려해 총파업 계획을 철회해 달라"고 말했다. 그러면서 "불법행위에 대해서는 무관용 원칙에 따라 엄정 대응하겠다"고 덧붙였다.

최근 확신자 발생 상황과 관련해서는 3주 연속 감소세를 보이고 있고 누적 치명률이 지속적으로 감소하고 있다고 진단했다.

전 2차장은 "최근 일주일 하루 확진자 수가 1480명으로 추석 연휴 이후 3주 연속 감소세"라면서 "감염재생산지수는 경남권을 제외하고 전역에서 2주 연속 1 미만을 유지하고 있고 누적 치명률 역시 0.78%로 지속적으로 감소하고 있다"고 말했다. 그러면서도 "백신 접종률 상승에 따른 가시적 효과가 확인되고 있지만 확진자 규모는 급격하게 줄어들지 않고 있는 상황"이라고 설명했다.

외국인 확진자 규모에 대해서는 우려를 전했다. 전 2차장은 "외국인 확진자 규모는 3주 연속 전체 확진자의 20%를 넘어서고 있지만 접종 완료율은 49% 수준에 그쳐 우려를 키우고 있다"면서 "외국인 고용사업장 등을 대상으로 집중 방역 점검과 선제 전수검사 조치를 이어가는 한편 유학생, 건설현장 근로자 대상 백신 접종 홍보를 적극 시행하겠다"고 말했다.

단계적 일상회복과 관련해서는 4개 분과위원회를 중심으로 준비해 이달 중 상세 내용을 설명하겠다고 밝혔다.19일까지 백신 접종률은 66.7%로 18세 이상 성인 접종 완료율은 77.6%, 60세 이상 어르신의 완료율은 90.3%를 기록했다.

전 2차장은 "단계적 일상회복의 길에 다가서고 있다"면서 "지난주 출범한 일상회복 지원위워회 4개 분과위원회를 중심으로 준비를 하고 있고 접종 완료율과 의료 대응 여력 등을 종합적으로 고려한 거리두기 개편 방안을 마련하고 경제, 사회, 방역, 의교 등 전 분야를 포괄하는 일상회복 전략을 수립해 10월 중 상세 내용을 국만께 설명하겠다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr