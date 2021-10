SK E&S, 미국 에너지솔루션 기업에 최대 4억달러 투자

모회사 LS Power사와 전략적 파트너십 구축…중장기 성장동력 확보

[아시아경제 장세희 기자]SK E&S는 미국 에너지솔루션 기업에 최대 4억달러(약 4700억원)를 투자해 에너지솔루션 분야 사업 경쟁력을 강화한다고 18일 밝혔다.

SK는 자회사인 SK E&S가 미국의 지주회사 자회사(SK E&S Americas)의 주식 4억2525만주를 약 5053억원에 추가 취득한다고 18일 공시했다.

주식 취득 목적은 미국 에너지솔루션 분야 선도 기업인 '레브 리뉴어블스'(Rev Renewable)사에 최대 4억달러를 투자하기 위한 것이라고 회사는 설명했다.

레브 리뉴어블스는 미국 전역에서 에너지저장장치(ESS) 290MW, 태양광 발전 365MW, 풍력발전 132MW, 양수발전 1,620MW 등 총 2.4GW규모의 친환경 발전 자산을 운영하는 친환경 에너지 전문 기업이다.

에너지 솔루션은 재생에너지 확대 등으로 전력망의 불안정성이 높아지고 전기차 확산과 분산자원의 확대에 따라 소비자들의 에너지 사용 패턴이 다양해지면서 생기는 문제를 ESS와 인공지능(AI) 기술을 접목시켜 효율적으로 해결하는 신산업 분야다.

SK E&S는 "이번 투자를 통해 레브 리뉴어블스의 모기업인 LS파워(LS Power)와 전략적 파트너십을 확보하게 된 것도 의미가 크다"고 덧붙였다.

LS파워는 1990년에 설립된 미국 종합 에너지솔루션 선도 기업이다.

LS파워는 미국 내 전기차 고속 충전 시설 약 840개를 보유한 전기차 고속충전 시장 점유율 3위 기업인 EV고(EVgo), 전기차 충전소 모바일 애플리케이션 1위 운영사 리카고(Recargo) 등도 자회사로 보유하고 있다.

SK E&S 관계자는 "앞으로 LS파워와 함께 ESS·분산전원 기반의 마이크로그리드 사업, 전기차 배터리 기반의 부가 서비스를 제공하는 모빌리티 솔루션 사업 등 다양한 에너지솔루션 분야에서 전략적 파트너로서 협력을 도모할 계획"이라고 말했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr