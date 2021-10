광주교육연구정보원 ‘2021 광주 AI·SW체험축전’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육연구정보원이 오는 25일부터 11월6일 2주 동안 인공지능시대 AI·SW교육 확산을 위한 ‘2021 광주 AI·SW체험축전’을 개최한다.

18일 광주교육연구정보원에 따르면 이번 축전은 온·오프라인 프로그램으로 구성되며 초·중·고 학교급별 체험 장소를 분리하고, 축전 홈페이지를 통해 사전예약제로 운영된다. 참여 사전신청은 16일부터 22일까지 축전홈페이지를 통해 가능하다.

10~11월 중 학교 교육과정 운영에 따라 자율적으로 AI·SW체험 프로그램 운영을 희망하는 초 15교·중 17교·고 15교는 해당학교 학생을 대상으로 자체적으로 AI·SW체험 프로그램을 운영한다.

또 오는 30일 지역대학 연계 AI·SW체험 프로그램(초등학생-광주교육대, 중학생-조선대, 고등학생-광주과학기술원)이 예정돼 있다. 11월6일에는 광주SW교육지원센터 AI·SW체험 프로그램과 광주과학기술원 학생 미니 해커톤 등을 실시할 계획이다.

온라인 프로그램으로는 오는 25일~11월6일 축전 홈페이지를 통한 온라인AI·SW 미션 퀴즈, 25일~11월5일 평일 오후 6~8시 Zoom으로 만나는 초등 온라인 AI·SW 체험 프로그램, 오는 30일 오전 오순영 한글과 컴퓨터 CTO, 이상열 NPIXEL 데이터 사이언티스트의 온라인 AI·SW 특강이 준비됐다.

오는 11월6일 오전 광주교육연구정보원과 서강고가 공동으로 진행하는 메타버스 게더타운 플랫폼 기반 온라인 AI·SW 골든벨 등이 진행된다.

강영 광주교육연구정보원장은 “이번 ‘2021 광주 AI·SW체험축전’을 통해 학생들이 AI·SW교육을 좀 더 폭넓게 경험할 수 있도록 다양한 온·오프라인 체험 프로그램을 준비했다”며 “체험축전이 학생들의 창의적 컴퓨팅 사고력과 문제 해결 역량을 함양할 수 있는 AI·SW교육에 대한 인식 확산의 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr