[포토] "백화점 속 미술관" … 신세계 강남점 '아트＆일러스트 페어'

신세계 백화점이 오는 31일까지 강남점 지하 1층 이벤트홀에서 국내 유명 작가들의 공예품과 일러스트 작가들의 문구, 잡화 등을 만나볼 수 있는 '아트&일러스트 페어'를 진행한다.

집 안 분위기를 바꿀 수 있는 페인팅, 도자기, 식기류부터 에코백, 반려식물까지 마치 전시회에 온 것처럼 보고 구매할 수 있어 미술을 모르는 고객도 눈으로 즐기고 합리적인 가격에 일상 소품으로 소장할 수 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr