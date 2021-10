윤석열 "이재명의 청와대? 상상만으로도 끔찍…사기 행각에 놀아나면 안 돼"

"이재명, 국감서 말장난으로 위기를 모면하려 할 것"

[아시아경제 박현주 기자] 경기도 국정감사를 받는 이재명 더불어민주당 대선후보를 향해 윤석열 대선 예비후보가 "이재명 패밀리의 청와대? 상상만으로도 끔찍하다"고 직격했다.

윤 후보는 18일 자신의 페이스북에 '이재명의 화술 : 적반하장, 오락가락, 막무가내, 논점회피, 유체이탈, 황당 궤변'이라는 제목의 글을 올려 "(이 후보가 대통령이 된다면) 대통령부터 시작해서 청와대 대변인까지 얼마나 말인지 막걸리인지 모를 말을 쏟아내며 국민을 속이려 하겠나"며 이같이 밝혔다.

윤 후보는 이 후보가 이날 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에 출석하는 것을 두고 "이 후보는 지사직을 사퇴할 것이란 예상과 달리 국정감사를 받는다. 일각에선 이를 정면돌파 전략이라 분석하지만 저는 다르게 본다"며 "이 후보는 말에 자신있어 한다. 대장동 게이트 발생 초기부터 그는 말솜씨 하나로 버텨왔다"고 분석했다.

이어 "그러나 그의 말에는 진실이라곤 찾아볼 수가 없다"면서 "적반하장, 오락가락, 막무가내, 유체이탈, 발뺌하기, 논점회피, 우기기, 덮어씌우기, 황당 궤변. 이것이 그가 자신 있어 하는 '이재명 화술'의 실체"라고 비꼬았다.

그는 이 후보가 말을 바꾸며 논점을 회피하고 있다고 지적했다. 윤 후보는 "처음 사건이 불거졌을 때 그는 '비난받을 일이 아니라 칭찬받을 일', '단군 이래 최대의 공익환수 사업'이라고 자화자찬까지 늘어놓았다"며 "그러다 '단군 이래 최대의 특혜사업'이라는 실체가 드러나자 '마귀와의 거래'니 '일부 오염'이니 말을 슬쩍 바꿨다"고 꼬집었다.

또 윤 후보는 국정감사 중 이 후보의 발언에 현혹돼선 안 된다고 강조했다. 그는 "이번 국감에서 그는 지금까지 그랬던 것처럼 화려하지만 진실성이라고는 찾아보기 어려운 말장난으로 위기를 모면하려 할 것이다. 덮어 씌우고, 논점을 회피하고, 발뺌하고, 우기고, 적반하장에 황당 궤변까지 총동원 할 것"이라면서 "현명한 국민은 속지 않겠지만 이 사기 행각에 놀아나면 안 된다"고 말했다.

한편 이 후보는 이날 오전 국정감사에 출석하는 길에 기자들과 만나 "결론적으로 말씀을 드리면 장물을 나눈 사람들이 도둑이다. 그리고 돈을 받은 자들이 범인"이라며 대장동 특혜 의혹을 강하게 부인했다.

그러면서 "국민들이 박탈감을 느끼시고 성남시장 성과에 대해 '더 하지 그랬냐. 왜 그것밖에 못 했느냐?'고 지적하는 부분에 대해서는 공감하고 안타깝게 생각한다"며 "나도 노력했지만, 관련 공직자 일부가 오염되고 민간사업자가 유착했다는 의혹에 대해선 인사권자로서 깊이 사과드린다"고 했다.

